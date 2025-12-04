【有影】轉化受助為互助 中華光點攜手永信旅遊助偏鄉童北上體驗

cnews124251203a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

將公益資源發揮出最大效益！永信生活旅遊事業捐助中華光點兒童重症扶助協會的旅遊資源，因考量重症病童身體狀況難以負荷長途跋涉，中華光點毅然決定「讓愛轉動」，將這份珍貴資源與今年展開深度合作的台灣葡萄樹關懷協會共享，邀請十多位台東偏鄉學童北上進行四天三夜的都會體驗。這場由中華光點牽線、永信旅遊全額贊助的旅程，成就了一場讓愛延伸的溫暖接力。

中華光點展現無私大愛，永信生活旅遊事業原欲支持中華光點病童出遊，但協會考量重症孩童多數時間需往返醫院，且近期氣候多變，擔心引發併發症風險。為了不讓企業的善意僅止於帳面數字，主動提議將此資源轉型，邀請同樣致力於「陪伴」與「藝術療癒」的葡萄樹關懷協會孩子代為圓夢。

中華光點理事長林協興表示：「雖然我們的孩子身體受困，但愛是自由的。這次活動雖因病童身體因素取消了實體見面，但這象徵著都市與偏鄉、病童與原民孩子的交集，是我們最樂見的共好。」在永信旅遊的專業規劃下，這群來自山海的孩子展現了驚人的活力與天賦。在與台北市體育總會射擊協會合作的課程中，竟有多位學童初次體驗即射出「10分」滿分，攀岩體驗更創下場館「最小年齡最速登頂」紀錄，讓隨行人員驚呼連連。

活動圓滿落幕，中華光點感謝永信生活旅遊事業的大力支持，不僅全額贊助旅費，更指派兩位資深領隊全程像家人般照顧孩子，展現企業社會責任的高度。此外，林協興為讓孩子體驗「獨立自主」，更個人加碼發送旅遊紅包，讓孩子們在夜市與動物園能自主購物。週日孩子們在台北神召會獻唱三首詩歌，純淨歌聲令在場教友動容，也喚起大眾對偏鄉資源匱乏的關注。

中華光點表示，協會與葡萄樹雖服務對象不同，但核心都在於透過藝術與陪伴療癒心靈。透過這次成功的模式，未來將持續深化雙方合作，期盼在病情許可的狀況下，讓都市的病童能透過藝術創作，與遠方的偏鄉孩子進行更深度的對話，讓這份因互助而點亮的光芒，持續照耀。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

