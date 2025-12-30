【有影】遊戲化設計結合小樹點 國泰人壽外溢保單帶動健康新經濟

cnews124251219a06

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、林佑威、李文成／台北報導

今年躍居外溢保單「初年度保費收入」及「新契約件數」雙冠王的國泰人壽，近年已投入超過2億元資源推動健康，充分展現強化保戶健康的決心。國泰人壽重新定義保險角色，從事後理賠的被動補償者，轉型為陪伴保戶在日常生活中實踐健康行為的健康促進夥伴，成為協助民眾主動管理健康、創造實質回饋的長期支持力量。

國泰人壽外溢保單的核心概念，就是把保險從事後補償的被動角色，轉化為事前健康促進的主動伙伴，透過保費折減、健康服務，以及明年即將開始推行外溢回饋全發點等方式，鼓勵保戶進行各項健康行為。為了更有效率推動健康，國泰人壽兩年前成立了健康實驗室(Wellness Lab)，由跨部門組成並直接向總經理報告，能快速整合資源並做出決策。國泰人壽健康實驗室專案經理林聖凱分享，今年推出了多項關鍵舉措，其中一項即是7月起實現「健康險全外溢」，讓所有健康險商品都具備外溢回饋機制。

不僅如此，明年7月起，外溢回饋方式將由「保費折減」升級為「全發小樹點」，結合國泰的集團點數生態圈（小樹點），保戶可以將回饋點數兌換健康相關的服務與產品。以年繳保費5萬元為例，首期最高可回饋1,500點，後續每周達成健康行為還能再獲得29點。國泰人壽將與超過36家健康生態圈夥伴合作，提供包括飲食諮詢、營養保健品、穿戴裝置等多層次的兌換選項。

針對如何有效激勵保戶的健康行為，國泰人壽今年初試行了「讓健康有利於你」點數激勵計畫，讓部分保戶參與健康任務，就能額外獲得點數，試行結果表現卓越。林聖凱分享，短期內高頻的點數激勵機制，比起傳統的年終一次性保費折減，更能有效推動保戶完成健康促進任務，舉例來說，有參與點數激勵計畫的保戶樂於透過平台上傳數據，而且健康促進表現更是一般用戶的兩倍。

▲國泰人壽與國泰健康管理攜手打造結合專業營養與AI服務的「FitBack任務–飲食拍拍」，為保戶與員工提供更專屬、更即時的飲食建議與健康管理服務。

國泰人壽的「FitBack健康吧」健康促進平台會員人數已突破170萬人，平台內推行的「生活六好」概念，涵蓋好好吃、好好動、好好睡、好心情、好檢測和好照顧等六個面向。林聖凱指出，平台上最受歡迎的是走路挑戰，每月約有30至40萬人參與。分析數據發現年紀越長的人日均步數越高，70歲以上的保戶日均步數約7,000多步，比20至30歲的用戶多走了2,000多步。

不同年齡層在健康行為上的偏好也呈現差異，年輕族群傾向使用數位工具完成任務，例如穿戴裝置和健身房打卡任務的完成率較高；相比之下，高齡族群更傾向參與心理壓力檢測和遊戲化的失智檢測服務，反應出不同年齡群體對健康風險的認知差異。林聖凱表示，平台設計採用遊戲化介面，讓保戶完成任務時能累積積分，升級後可享受更高的外溢保費折減比例。

「讓健康有力於你」是國泰人壽的主張與承諾，透過點數經濟、生態圈合作和遊戲化設計，未來將持續每年億元投入健康，以專業團隊持續關注保戶身心健康、預測風險、提供適切的商品與服務，達到與保戶「共創健康」的承諾。

