【有影】開箱最萌禮盒！伊莎貝爾× dtto friends聯名登場 療癒系甜點搶市

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、陳巧紜、陳儀潔、施建宏／台北報導

農曆春節倒數，年節禮盒市場不再只比內容豐不豐盛，可愛度與話題性也成為不少消費者選擇關鍵。台灣知名伴手禮品牌伊莎貝爾攜手人氣插畫角色 dtto friends推出聯名禮盒，讓狗狗、腸太郎與好鴨化身年節午後茶會主角，從包裝設計到甜點內容全面注入療癒感，成功吸引目光，成為今年話題十足的聯名款。

本次聯名主打「甜點樂園雙層禮盒」與「綜合布雪10入」，其中「甜點樂園雙層禮盒」以夢幻雙層設計呈現，掀開第一層與第二層都有不同驚喜，象徵好事成雙、樂事連連。盒身融入dtto friends人氣角色插畫，可愛卻不失質感，不論作為年節送禮或收藏都相當吸睛，也讓開箱過程本身成為一種享受。

實際試吃時，首先登場的是腸太郎包裝的草莓布雪限定口味。布雪一拿在手上便能感受到鬆軟厚實的手感，入口後外皮如雲朵般輕盈，內餡則是微酸微甜的草莓風味，果香清新不膩，與過去熟悉的經典口味相比，多了一分清爽層次與少女感，也讓期間限定的設定更顯吸引力。

接著是狗狗角色包裝的宇治抹茶布雪，同樣為聯名推出的全新期間限定口味。嚴選日本宇治抹茶粉製成，抹茶香氣在口中自然化開，茶味濃郁卻不苦澀，甜度控制得宜，屬於能一口接一口、完全不易膩的成熟系風味，為整體禮盒增添不同於水果系甜點的穩重層次。

除了布雪系列，禮盒中還藏有全新法式點心布列塔尼海鹽焦糖蘋果。這款源自法國的傳統宮廷甜點，奶油香氣表現鮮明，內餡結合微酸蘋果與海鹽焦糖，鹹甜交錯的風味層次豐富，口感紮實卻不厚重，讓人不自覺形成「一口餅、一口茶或咖啡」的午後節奏，也為聯名禮盒增添更成熟的法式氣息。

此外，禮盒中還可見小熊造型餅乾等細節巧思，從包裝設計到糕點造型皆呼應聯名主題，展現品牌在細節上的用心。整體而言，伊莎貝爾× dtto friends聯名禮盒成功結合可愛角色、法式甜點與期間限定話題性，兼具好看、好吃與好送三大特點，不論是年節送禮、交換禮物或自用收藏，都能為午後時光增添一份療癒與驚喜。

照片來源：伊莎貝爾

