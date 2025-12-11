【有影】陳傑憲代言再生緣細胞 攜手石原智博助家庭「打出人生全壘打」

cnews134251211a01

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、林佑威、王聿瀠、李衣綸／台北報導

再生緣細胞生技股份有限公司日前於 2025 台灣醫療科技展舉辦《打出人生全壘打》健康公益活動，邀請世界十二強冠軍、台灣隊長陳傑憲現身分享細胞保存與再生醫療對運動員生涯與家庭健康的意義。RMT集團總裁石原智博與石原慈善基金會亦共同參與，象徵企業以醫療與公益雙軌並行，持續守護台灣家庭的健康與希望。

本次活動特別邀請全台首例臍帶血幹細胞成功回輸案例—現年20歲的王小弟一家分享生命故事。王媽媽回憶，當年因車禍早產，孩子出生即面臨腦性麻痺，所幸當時自存的臍帶血幹細胞成為關鍵療程，讓孩子一個月後就能翻身，如今更能熟練操作電動輪椅。因此希望透過這樣的奇蹟經驗，能讓更多家庭理解細胞保存的重要。

石原智博則透露，自己曾徘徊生死邊緣，深刻感受到醫療科技的重要，因此在康復後投入再生醫療領域。他表示，看見王小弟因自存臍帶血幹細胞而成功改善腦性麻痺的案例，更讓他決心回饋社會。石原智博宣布將協助 60 位有需要的母親免費儲存臍帶血幹細胞，希望讓有需要的家庭不因經濟因素而錯失未來治療的機會。

代言人陳傑憲也在現場分享自身感想。他坦言，運動員受傷風險高，再生醫療技術讓他對延長運動生涯更具信心。「球場上的全壘打，是長期準備的累積；細胞保存也是為未來預留的一份保護。無論對自己或家人，都是非常重要的。」

隸屬新加坡RMT集團的再生緣細胞生技公司深耕台灣25年，持續提升醫療品質與技術，打造亞洲領先細胞庫。其技術包括臍帶血幹細胞保存24年後平均活性仍維持98%、美國專利無血清培養技術可在7天內擴增30 倍的臍帶血幹細胞來解決成人使用血量劑量不足問題、來自日本授權NK免疫細胞培養技術通過衛福部特管辦法第四期實體癌治療認證、全台唯一可同步在日本保存細胞的「異國備存」服務，以及確保臨床級品質的氣相液態氮保存技術。

石原智博表示：「細胞保存不只是技術，更是家庭未雨綢繆的重要健康後盾。」他也強調，RMT集團將持續推動「醫療 × 公益」的核心理念，石原慈善基金會成立30年來從不對外募資，長期投入弱勢兒童教育、醫療援助、國際救災、長者關懷與醫護人員肯定計畫，未來也將以更多行動支持家庭健康。再生緣細胞生技公司與石原慈善基金會將持續用醫療科技與愛心，陪伴每一位孩子、每一個家庭，一起打出屬於自己人生的全壘打。

