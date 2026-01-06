【有影】陳漢典、Lulu喜帖甜滋滋 浪漫依偎富士山拍婚紗

CNEWS195260106a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威、李衣綸／台北報導

陳漢典、Lulu黃路梓茵日前宣布，將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴。這對去年10月20日完成結婚登記的夫妻，近日曝光於日本富士山拍攝的婚紗照，Lulu身穿純白婚紗，低胸剪裁搭配長頭紗，氣質優雅宛如湖中女神；畫面中兩人在富士山前浪漫依偎、親密碰鼻。同時揭曉藏滿巧思的喜帖設計，從取景地點到視覺細節，瀰漫幸福滿溢氛圍。

陳漢典在臉書以「第一章：你是我的穩定資料」為題發文寫道：「富士山的姿態千變萬化，有時是會看到赤富士、有時是逆富士、有時會是鑽石富士。只是，不管天氣如何變化，富士山始終靜靜地佇立在那裡，雖然有時霧氣瀰漫、有時陰雲遮頂，但只要風雨、烏雲一散，它就還是在那裡。」

他也提到：「生活中不會時時刻刻都是好天氣，難免會有小爭執或是情緒低潮的時候，但我們彼此知道，他永遠都在。不必抬起頭來確認、不必大聲張揚，而是靜靜地在心裡深處的一股力量，謝謝你如富士山一樣，穩定的存在。」如此浪漫宣言，正好映照了兩人的感情狀態。

Lulu則以「第二章：怪有趣的靈魂」分享心情，她寫道：「據說，兩個有共同點的人相遇的機率是20萬分之一；能認識某個人的機率是200萬分之一；越來越親近的機率是2000萬分之一；能成為朋友的機率是2億分之一；而能再成為摯友的機率是20億分之一；遇見靈魂伴侶的機率是60億分之一。」字句間流露對這段關係的珍惜。

或許是浪漫情意感動天，兩人在拍攝5天的過程中，不僅遇到天公作美遇到五天大晴天，更天天看到「富士山爺爺」露臉，彷彿像為這對新人互許終身「加持」，讓拍攝出一系列的浪漫婚紗照美到不可思議。兩人也透露，婚紗拍攝過程中未事先討論任何指定動作，而是在攝影師簡單引導下自然完成，展現長時間相處培養出的默契。部分照片也將延伸為婚禮小物，作為送給賓客的小驚喜。

提及選擇赴日本富士山拍攝婚紗的原因，Lulu表示，富士山對她而言是一段陪伴多年的心靈座標。她回憶約九年前首次自助旅行時，幸運看見完整富士山，「大家都說要人品夠好才看得到，那次真的覺得自己很幸運。」她也坦言再訪時天氣未必完美，但富士山始終靜靜佇立在那裡，「就像感情一樣，不管看不看得到，它都在那裡。」

兩人喜帖由Lulu妹妹「路馬力」操刀設計，以紅色為主視覺，搭配富士山婚紗照與可愛動物插畫，象徵親友齊聚祝福。喜帖攤開後分為「LULU LAND」與「HANK LAND」，並以「雙喜」造型呈現新人意象，傳達兩個完整個體選擇攜手同行的婚姻理念，讓喜帖成為愛情故事的延伸。此次陳漢典與Lulu遠赴日本富士山拍婚紗，除天氣作美外，也獲星宇航空與星野集團支持。星宇航空董事長張國煒致贈來回頭等艙機票，星野集團則安排入住「虹夕諾雅 富士」，讓五天四夜的拍攝行程宛如邊拍婚紗、邊度蜜月，為這趟旅程增添溫度與祝福。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

