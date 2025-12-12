【有影】雲林跨年晚會有HIGHLIGHT！張麗善宣布獨家韓團壓軸演出

cnews124251212a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、林佑威、李文成／雲林報導

睽違12年雲林再度舉辦大型跨年晚會，雲林縣長張麗善今(12)日公布重磅卡司，由韓團人氣韓團「HIGHLIGHT」擔任壓軸，記者會現場還特別獨家播放「HIGHLIGHT」錄製給粉絲們的影片。「HIGHLIGHT」今年亞洲巡迴演唱在7個城市與粉絲見面，海外巡迴首場來到台北站，今年歲末獨家在雲林演出，相約粉絲們一起跨年點亮雲林。張麗善表示，歡迎全台灣所有鄉親一起來送走2025年，迎接新的2026年到來。

韓國男團「HIGHLIGHT」現任成員有尹斗俊、梁耀燮、李起光及孫東雲，繼2024高流、2025北流專場演唱會後，現在要跨年獨家開唱獻給雲林。「HIGHLIGHT」被稱為偶像教科書等級，就算是激烈唱跳的舞蹈也唱得超好，根本就像吞CD一般的神級，4名團員將會全員到齊來到雲林。

張麗善表示，睽違12年雲林再度舉辦大型跨年晚會，今年挾著超重磅的強大卡司，要讓全國民眾更認識雲林。晚會主題定調為「Light up Yunlin電光跨年 點亮未來」，其中Light up傳達了對2026年永續、數位與健康的期許，以及未來的雲林有更多創意和創新作法。

「Light up」這個字詞，其實也早已埋下伏筆，韓團「HIGHLIGHT」的神秘，與韓團剛好跟今年雲林跨年主題相互契合，代表是最明亮的部分、最顯眼的存在。張麗善期盼透過跨年活動凝聚社會力量，集結縣內豐富文化資源，用跨年晚會點亮全縣，歡迎大家提前一天來到雲林，吃美食、賞美景，一起跨年後，到西螺大橋迎接新年第一道曙光，或至北港朝天宮參加元旦升旗健走拜拜祈福，祈求新的一年都能夠平安健康。

雲林縣文化觀光處處長陳璧君表示，今年跨年晚會邀請到羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組以及「HIGHLIGHT」等11組重磅卡司開唱，卡司名單經過多次來回琢磨，精挑細選，就是希望呈現最堅強、最頂規陣容、最精彩的表演帶給大家，有韓流Idol、人氣男神女神、金曲組合輪番上陣的演出，衝跨年現場最佳選擇只能是雲林沒有之一。

陳璧君指出，12月31日在雲林縣立田徑場舉辦的跨年晚會，主打免門票入場即可享受國際級視聽盛宴，重磅邀請獨家韓流巨星壓軸倒數，搭配震撼的半環場弧形煙火秀點亮夜空，活動全程將於晚間6時起透過雲林縣府臉書、YouTube與八大電視YouTube平台直播，晚間8時起更鎖定八大綜合台CH28獨家轉播，邀請全台民眾親臨現場或線上同步嗨翻跨年夜。

今年跨年晚會規劃周邊市集、景點與農特產品推廣等活動，廣邀民眾共襄盛舉，一起來雲林跨年，晚會場地可容納至少2萬人以上，鄰近高鐵雲林站，極具交通便利性，周邊設有千席汽機車停車場，步行至會場也僅需10分鐘，活動自12月31日下午4時後開放場內進場，屆時將實施交通管制，管制路段沿線禁止路邊停車。

雲林縣文化觀光處表示，迎接嶄新年度，誠摯邀請全國民眾「跨年首選雲林」，除了跨年晚會與璀璨煙火，更整合網路票選最具人氣的「雲林100景」與「雲林100碗」，為遊客打造超高CP值的「慢遊雲林」攻略。建議民眾可規劃跨年連假遊程，白天先遊百景秘境、品嚐從全縣324道美食中精選出的邪惡鰻魚飯、鴨肉飯、創意甜點虎月燒及地瓜瑞士捲等必吃美食；入夜後沈浸在熱鬧的跨年氛圍中。

