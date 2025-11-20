【有影】零距離接觸不丹皇室！CNEWS獨家見證400年最大法會 揭開幸福王國真實面貌 15

CNEWS匯流新聞網記者李衣綸、吳世昌、王佐銘、李文成／不丹台北連線報導

2025年11月，不丹首都𨑳布迎來400年來規模最大的世界和平大法會，由不丹國王吉格梅·凱薩爾·納姆耶爾·旺楚克陛下親自主辦。數萬名佛教徒與旅客齊聚喜馬拉雅山腳下的綠草地，共同念經祈福，祈求世界和平與人心安樂。《CNEWS 匯流新聞網》此次遠赴不丹，是全台唯一取得皇室近身採訪的媒體，得以貼身直擊國王、皇后、皇太后及多位皇室成員的公開與半公開行程。台灣媒體過去從未如此貼近不丹王室，這次獨家現場紀錄，更完整呈現世界最幸福國度的真實樣貌。



不丹第五任國王吉格梅被譽為「全球最帥國王」，以英俊外貌、親和氣質與深厚智慧聞名國際；然而在真實互動中，他的魅力更勝於照片與網路傳說─年輕有為、謙沖溫和，談話間蘊含慈悲與遠見。與美麗端莊的皇后吉增佩瑪並肩同行，兩人愛情故事被視為不丹版童話；如今育有三名孩子的幸福家庭，更是人民心中的精神支柱。走在不丹街頭，從民宅、小店到咖啡館，處處可見國王與皇后的照片，人民對王室的情感不只是景仰，更像是深厚而真誠的「家人之愛」。

在這次皇室活動中，顛津仁波切特別安排代表團拜會深受國民敬愛的「太王太后」，《CNEWS匯流新聞網》亦獲得獨家專訪。高齡96歲的太王太后依然精神矍鑠，一生共育有九名子女，其中四位成為了王后、一位成為了總理，堪稱多子多孫、福澤深厚。另外，家族中還出了兩位國王──不丹第四任國王是她的女婿，而現任第五任國王則是她的親外孫。

太王太后與現任國王的感情格外深厚，國王時常親自騎著摩托車探望，只為與外祖母共享天倫。談起自己時，她總笑稱：「我什麼都沒有。」但不丹人民總會溫柔回應：「只不過是家裡出了兩位國王、四位皇后而已。」她說，雖無華麗的禮物能送給世人，但願以最真誠的心，分享健康與長壽的祝福，並請大慧大和尚將這份祈願，帶回台灣分享給全民。

大慧大和尚此次除了參與大法會，也受邀出席2025全球國民幸福總值（GNH）論壇。論壇同時紀念第四任國王吉格梅·辛格·旺楚克70歲誕辰，以及GNH理念創立50週年，由國民幸福總值中心主席阿什•凱桑•喬德倫•旺楚克殿下主持。期間亦舉行祖古貢噶顛津仁波切新書《Precious Garland of Incarnations》發表會，大慧大和尚陪同出席，共同見證佛法與智慧的傳承。

古老寺院前，大慧大和尚向皇太后獻上潘珮君老師書寫的「幸福安樂」字畫，象徵台灣與不丹在佛法與幸福價值上的深厚連結，也呼應國王正在推動的心靈發展願景。

大慧大和尚分享，現任國王在論壇中以真摯語氣向人民與自己的孩子談及父親的初心：「我的父親用50年打造了世界最幸福的國家，我不能忘記他的初心，也希望我的兒子永遠記得─別人對我們好，從來不是應該的。我們要心存感恩，要照顧自己的人民。」

國王也談到他將打造的國家級計畫「正念之城」。這座位於南部的未來城市，面積約為台北市2.6倍，是以「正念」與「佛國淨土」概念設計的現代化城市，規劃包含國家級佛教、金剛乘、漢傳與南傳文化中心，醫療、農業、科技及永續能源園區，新興經濟與虛擬貨幣制度試驗區，以及全新國際機場（預計2027年可起降大型飛機）。

國王表示，他不希望不丹走上許多已開發國家只追GDP、卻失去快樂的道路。不丹的發展必須先護持人民心靈的純淨，使科技與幸福共存，而非互相犧牲。這次世界和平大法會，也因而被視為為國土與人民祈願，更是為「正念之城」祝福，盼其早日成為真正的佛國淨土。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者李衣綸拍攝

