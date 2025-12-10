【有影】非侵入式戰痘技術直擊皮脂腺 1726nm雷射成新治療趨勢

CNEWS195251209a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、韓雨婕／台北報導

青春痘困擾跨越不同年齡層，隨著醫療科技進步，臨床上近年開始運用雷射作為新的治療選項，其中，被稱為「戰痘雷射」的1726nm波長技術，能針對皮脂腺進行非侵入式作用。許哲豪皮膚科診所醫師許哲豪表示，青春痘（痤瘡）並非青少年的專利，從發病年齡下降到12歲，更擴大至30至40多歲的成年人，青春痘若發炎嚴重，不僅治療費時，更易留下難以消除的痘疤。

許哲豪指出，青春痘主要有兩個好發階段，青春期與30至40歲之間。臨床觀察顯示，女性受飲食、壓力、化妝品使用與賀爾蒙波動影響，出現痘痘的年齡層更為廣泛。許哲豪醫師指出，引發青春痘的原因複雜，包含皮脂分泌增加、毛囊角化異常、細菌感染、發炎反應，以及睡眠、環境等生活型態因素。

面對傳統治療方式多依賴外用酸類、抗生素藥物、荷爾蒙調整或口服A酸等，患者可能出現刺激、脫皮、腸胃不適、抗藥性、皮膚乾燥或需避孕等使用限制。許哲豪醫師表示，新型1726nm波長雷射的特點在於作用深度可達真皮層的皮脂腺，使其成為直接影響皮脂分泌來源的治療選項之一。該波長可降低皮脂分泌、減少發炎，並同步改善痘痘、毛孔粗大與肌膚出油，亦可能降低日後形成痘疤的機率。

1726nm雷射屬非侵入式治療，無需傷口處置，並搭配冷卻探頭減少熱感。許哲豪說明，戰痘雷射333口號標榜僅需3次療程，每次30分鐘，多數患者在3個月後即可見到肌膚的改善。多數患者可在術後立即恢復日常活動，少數人可能出現短暫泛紅或痘痘代謝現象，可搭配外用藥物緩解。國外研究亦指出，此類治療可使皮脂腺表現較穩定，可維持2至4年以上。

相較於傳統依賴長期口服或外用藥物的方式，1726nm波長雷射提供另一選擇，適用於希望降低藥物負擔、避免副作用、或希望改善膚質與痘疤風險的患者。許哲豪提醒，新技術是否適用仍須依照個別情況由專業醫師評估，搭配生活作息調整與適當保養，才能達到更理想的效果。

