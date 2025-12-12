【有影】首席捐贈台北101夢想舞台耶誕音樂會 石原慈善青年基金會跨足兒童公益

cnews124251211a05

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、陳巧紜／台北報導

企業公益投入讓孩子夢想更偉大！台北101每年在耶誕節期間舉辦的「夢想舞台耶誕音樂會」，今年財團法人石原慈善青年基金會及再生緣細胞生技首度贊助兒童公益活動，成為活動首席捐贈單位。今年活動集結5大公益團體、10處原鄉部落校園與表演團體、16所城市中小學、共27組兒少表演團隊，超過500位兒童與青少年，12月的週末午後將齊聚台北101，透過音樂傳遞溫暖與希望。

廣告 廣告

台北101董事長賈永婕頒發感謝狀給代表石原慈善青年基金會暨再生緣細胞生技的RMT集團總裁石原智博。石原智博表示，30年來慈善事業不停歇，長期投入弱勢家庭、老人照護等慈善工作，今年首度跨足兒童公益領域，發現兒童公益需要的不只是物資，更需要精神層面的支持。今年透過音樂會讓孩子們學習合作與團結，AI世代中這種人際互動更顯珍貴。

cnews124251211a06

成立以來從不對外募資，石原慈善青年基金會投過獨立運作，堅持將資源送到最需要的地方。 石原智博分享，2019年就規劃帶領南部兒童來台北體驗，卻因疫情中斷。夢想舞台耶誕音樂會透過合唱和表演，孩子們除了學習團隊合作，還能共享努力後得到最後發表時的喜悅，希望透過今年的經驗與回憶，成為孩子們的寶貴回憶、更是持續轉化爲成長過程的正能量。

2025台北101夢想舞台耶誕音樂會，即日起至12月28日，每個週末的下午2點到5點，在台北101四樓都會廣場盛情舉辦，邀請來自全台國中小學的弦樂團、直笛團與合唱團輪番演出，更有來自烏來、新竹、南投、阿里山及台東等地的原住民部落學童，包括德拉楠民族實驗小學、桃山國小打擊隊、新樂國小舞蹈隊、來吉國小塔山之歌古謠傳唱等原鄉團隊，以民族舞蹈、傳統樂器與歌聲，為耶誕舞台增添濃厚的台灣原住民文化色彩。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

雙月攜手台酒冬季送暖 全家第四年推聯名雙月、經典熟食隨時享用

香港掛牌首日漲幅129% 寶濟藥業挹注晟德第四季獲利動能

【文章轉載請註明出處】