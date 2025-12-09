【有影】150萬追夢基金！「秀朗國小特教科」獲安麗希望工場慈善基金會肯定

cnews207251209a01

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱、王聿瀠／台北報導

安麗希望工場慈善基金會今（9）日舉辦安麗公益影響力記者會，以「看見未來．前進夢想」為主題，發表13年來的教育公益成果，並進行十組追夢計畫獲選團隊頒獎。記者會上特別邀請到歷屆獲獎團隊代表分享經驗，職籃球員高錦瑋也透過影片對安麗表達感謝傳達鼓勵。追夢計畫評審台大社工系名譽教授馮燕、台大理學院副院長吳俊輝、慈濟人文傳播基金會董事葉樹姍、為台灣而教教育基金會副執行長何采桑及多名直銷商夥伴亦親臨現場，共同見證公益盛會。

基金會表示，自2012年成立以來，承襲安麗公司的願景，透過三大計畫從照顧到培力給予缺乏資源的青年兒少不同階段的支援，這些計畫得以持續，92% 的捐款來自安麗直銷商夥伴的愛心支持，累計投入超過3.1億元、動員逾1.2萬名志工，陪伴5.2萬名青年兒少一同前行。

愛陪伴課輔計畫專注課後照顧與課業輔導，目前已在全台資助31個據點，支持超過1.9萬名孩子在放學後仍能有人陪伴與輔導，每年夏令營更有直銷商志工親自參與陪伴；追夢計畫鼓勵孩子勇敢嘗試追夢，累計協助97件提案追逐夢想、影響逾萬名青年兒少，許多孩子因此站上更大的舞台；愛培育潛能開發計畫透過直銷商擔任志工講師，協助超過5,000名學生學習處理壓力、正向思考，在體驗中認識自己。三大計畫相互串聯，共同為偏鄉孩子打造能夠走向更好生活的道路。

安麗希望工場慈善基金會董事長林彥秀表示，每個孩子不論起點如何，都擁有照亮未來的潛能。她強調基金會堅持愛心最大化原則，行政費用僅占募款所得的1%，其他相關運營及行銷等費用皆由安麗公司支付，讓每一分來自捐款人的善意，都用在需要資源的孩子身上。她也特別感謝安麗直銷商夥伴的慷慨捐款與熱情參與志工服務。這十組追夢團隊用行動告訴大家，當勇敢開始走，夢想就會延伸出力量。未來將繼續攜手各界，陪伴更多孩子勇敢向夢想前進。

追夢計畫邁入第13年，今年以健康為核心主題，從健康身體、健康心靈到健康社區三大面向徵件。獲選的十組團隊從全台近200份提案中脫穎而出，有三組團隊最高可獲得基金會提供150萬元的追夢基金，其餘獲獎者也將獲得15萬至45萬元不等的追夢鼓勵金，在未來一年實現他們的追夢計畫。

安麗希望工場慈善基金會執行長丁蘭指出，基金會成立到現在13年，主要是幫助偏鄉弱勢，缺乏資源的這些孩子，讓他們不管是透過愛陪伴課輔計畫、愛培育潛能開發計畫，還是追夢計畫，能夠建立自信心，找到未來能夠翻轉他們人身的方向，未來也會持續著重在三大核心計畫幫助這些孩子們。

本屆追夢基金得主以充滿熱情的夢想提案，展現了「小夢想、大志氣」的逐夢精神，獲得評審們的一致肯定：「秀朗國小特教科」致力於推動SEL社會情緒學習課程，該校有多達250位身障孩童與資優生，在面對特殊孩子不同需求的高度挑戰下，教師們仍持續創新，運用情緒圖卡、桌遊和微電影等教材跟方法，為孩子創造更好的學習環境，展現出令人感動的教育熱忱與專業能力。

「屏東縣滿洲國小」則教導孩子傳唱台語古調，讓文化傳承在歌聲中延續，更帶領學生遠赴沖繩演出，克服偏鄉教師高流動率，以實際行動證明教育永續的可能；「新北市立萬里國中」透過擂鼓藝術為孩子搭建自信舞台，不僅培養學生的紀律與團隊精神，更讓孩子們的優異表現成為在地鄉親的驕傲與認同。

來自新北秀朗國小的獲獎團隊分享，這次追夢計畫「SEL陪伴都市小蒼鷹展翼」主要分成兩個方向，第一是給特殊教育的身心障礙學生、第二是給特殊教育的資賦優異學生。這次會做這個計畫是想幫助特殊教育學生在課後陪伴上面，不需要終結在所謂適應上的困難。因為每次他們在轉換課後適應的部分時常面臨一些新難題，沒有特殊教育的老師支持，甚至沒有社會情緒學習的環境來做陪伴。希望可以給身心障礙的學生承諾，「狼狽的時候有老師陪你，你需要老師的時候，老師也在現場」。

資賦優異學生的部分希望由3個目標前進，就是現在做的蒼鷹展翼計畫，目前已經在發展關於鳳頭蒼鷹的社會情緒學習圖卡，它會在我們學校築巢，是學校獨特的美景。第二部分則是希望學生可以做有關於社區的探索地圖，最後，配合圖卡可以來做一些微電影或動畫，讓都市裡的特殊教育學生都能獲得很大的支持。透過三個面向，幫助資賦優異的學生磨礪才華，發展他們的強項。

