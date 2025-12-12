【有影】2025台北國際建材展開幕 CAESAR凱撒衛浴彩鋼整體浴室全新亮相

CNEWS195251212a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威、韓羽婕／台北報導

2025台北國際建築建材暨產品展昨（11）日在台北南港展覽館登場，集結近500家國內外建築建材品牌，呈現建築、設計與空間美學的最新趨勢。CAESAR凱撒衛浴亮相最新「彩鋼整體浴室（UB）」與「電漿滅菌龍頭」，以創新科技結合設計美學，打造安全、美觀又實用的廚衛空間。

凱撒衛浴董事長蕭俊祥表示，今年凱撒參展共有兩大重點。第一是整體浴室的全面升級。他說明，整體浴室的概念約於50年前在日本開始發展，當時日本因房地產大幅成長、住宅需求強烈，因此催生了整體浴室技術。他回憶，40年前創業時做的第一件事就是整體浴室，但早期多以FRP製作，材質偏軟。許多人到日本旅遊時，會發現老式浴室的地板或牆壁按壓後會有軟彈感，就是那個時期的特性。

他指出，現在的技術已完全不同，採用SMC材質與更剛性的底層結構，耐用度大幅提升；此次展出的彩鋼技術，不僅可降低成本、提升施工效率，也能避免漏水等品質問題，未來將成為台灣營造業面對缺工問題的關鍵解方。





凱撒衛浴總經理陳威志表示，全新彩鋼整體浴室採日式立柱結構，壁板可組裝拆換，能有效縮短工期、降低成本並方便維護，適用新建與舊屋翻修。彩鋼壁板具防潮、防霉、耐燃特性，支援磁吸配件不傷牆面；鍍鋁鋅鎂鋼板防鏽耐腐蝕，一體成型底盤則防滑、保溫、易清潔並強化隔臭安全。日本樹脂給水管耐熱耐寒、不易積垢，水量穩定且可降低滲漏風險。

他指出，裝修常見的維修糾紛與高工時問題，可透過整體浴室大幅改善；第三代整體浴室已克服早期FRP的空洞感，質感與耐用度全面升級。

台灣整體衛浴產業協進會理事長黃世孟也相當肯定凱撒衛浴，他指出，品牌的UT（牆前模組整體衛廁）更是一大亮點。此系統將多項管線整合於設備牆中，能直接排入垂直管道間，不必降板也能達到有效排水，未來對老屋更新與浴室翻修特別有幫助。

展場上的另一個亮點是電漿滅菌龍頭。凱撒衛浴歷經13年研發電漿滅菌技術，利用空氣中的氮與氧在電漿作用下產生滅菌能力，可去除金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、腸道沙門氏菌、綠膿桿菌等常見病原細菌，還能抑制腸病毒71型。

此外，該技術也能去除水性農藥，清潔砧板、刀具能防止交叉污染，也能去除抹布及料理後手部異味，守護家人食安健康及廚房潔淨。若於浴室使用，則有助牙刷除菌、口腔清潔，不用清潔劑也能洗滌衣物和居家打掃，提供全家最安心的衛生呵護。

