【有影】2025金博會展現數位實力 國泰金控以AI打造金融未來城

cnews124251107a21

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、施建宏／台北報導

匯集國內外上百家金融機構與科技業者，「2025台北國際金融博覽會」今(7)日盛大開幕，國泰金控以「國泰金融未來城」為策展主題，攜手五大子公司展出多項創新金融服務與商品，現場重點展示以AI技術為主軸的全新服務，全面展現在數位金融轉型上的前瞻實力。

國泰人壽今年領先業界推出全新數位平台「保險視圖」，協助保戶全面掌握個人保障輪廓，解決過往保單資訊分散、查找不易的痛點。「保險視圖」以「有、缺、補」為三大核心，整合個險與團險資訊，依據基礎醫療、意外、癌症、重大疾病、長照與壽險等6大保障類別，歸納保戶所有保單，並以圖表呈現保障缺口比例，且透過 AI推薦或熱門推薦功能，協助保戶快速補足保障缺口。

廣告 廣告

國泰人壽副總林佳穎表示，保戶經常使用的「國泰人壽App」已升級至3.0版本，用戶數已突破340萬，改版最大亮點為「家庭保單管理」功能，用戶可輕鬆掌握全家人的保單資訊。不僅如此還領先同業，將人臉辨識全面導入投保、保單變更、保費付款授權、理賠申請及據點臨櫃辦理等五大保險服務流程，客戶僅需註冊一次人臉，就能以人臉辨識取代大部分的簽名、繳回親簽確認書紙本等，縮短作業時間，並強化安全性。

剛在國泰金控技術年會上首度亮相的國泰世華「升級版智能助理阿發」同步登場。智能助理「阿發」自 2018年推出以來，已成為客戶的24小時隨身金融夥伴。國泰世華協理陳麗薰分享，今年「升級版智能助理阿發」導入生成式AI，不論是以生活化的口語用詞提問、或是複雜的金融資訊，升級版智能助理阿發都能精確地濃縮重點，並以富有情感的對話式回覆提供正確且詳細的資訊，協助客戶即時解決疑難雜症。

國泰產險展出「海外旅平險＋不便險」雙重保障方案，全方位守護旅人海外風險，尤其海外突發疾病醫療今年涵蓋法定傳染病，最高醫療保額達120萬元，其他保障內容也包含班機延誤、行李損失及旅程更改等常見項目，並提供班機延誤快速理賠服務，班機延誤4小時最高給付5,000元。現場互動體驗區可體驗「5分鐘完成線上投保」流程，保單最晚可於出發前1 小時生效，成為旅人出國必備後盾。

廣告 廣告

國泰證券主打「定期定額」、「股息再投資」與「智慧加減碼」三大多元投資功能，協助投資人分散風險、提升資產成長效率。「定期定額」能有效分散進場時機風險，穩健進行投資更加穩健；「股息再投資」強化複利效益；「智慧加減碼」則依市場波動自動調整投入金額，提升資金運用效率。現場另設有「測出你的專屬投資之城」互動遊戲，讓民眾了解自身投資性格與合適產品，推動理財教育走入日常。

國泰投信展出明星商品「國泰永續高股息ETF(證券代碼：00878)」，以人氣「高」、集好「股」、季配「息」三特色設計互動遊戲。投信投顧公會統計，截至2025年9月底，00878受益人數近180萬人，為全台股民最多的高股息ETF；基金規模達新台幣4,560億元，穩居全台境內規模最大的ESG基金。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

投資權威三巨頭齊現身 國泰資產管理高峰會10/15登場

國泰金控攜手五大子公司 高齡健康產業博覽會揭樂齡金融新解方

【文章轉載請註明出處】