【有影】AI 融合獨家i精準Cloud 大數據 大學眼科打造SMILE Pro 3.0 Max視力矯正新里程

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、施建宏／台北報導

近視雷射手術在台灣發展30多年，現在藉由AI與大數據的輔助，提供更精準完善的解決方案。大學眼科榮譽總院長林丕容表示，近視雷射進入微創手術的新境界，全新推出的SMILE Pro 3.0 Max，具備快速10秒、微創安全、AI導航等優勢，結合了大學眼科獨有的「i精準Cloud」AI大數據運用，讓雷射矯正進階為「量身訂製」的視力矯正計畫，帶領近視、老花雷射手術進入新時代。

SMILE Pro 3.0 Max近視雷射微創切口僅約0.2公分，可大幅度保留角膜的生物力學穩定性，有助於降低術後乾眼症等併發症的發生率。林丕容指出， SMILE Pro 3.0 Max平台透過全環境、全流程、全變量的控制與可視化管理，致力於降低驗光設備、技術、手術設備及醫生操作差異所帶來的影響，使整體手術精準度「誤差趨零」的理想狀態。

實現精準的關鍵，依賴大學眼科累積的龐大資料庫。大學眼科i精準Cloud累積台灣近13萬筆SMILE系列雷射完整的術前與術後數據。龐大資料庫以去識別化方式，詳細記載了術前檢查、手術參數及術後回診資料，是台灣最具規模的本土近視雷射大數據資料庫。林丕容分享，大學眼科i精準Cloud的數據量，佔全球蔡司多年累積的千萬筆資料庫中超過1%比例，透過AI大數據的交叉分析，i精準Cloud為大學眼科帶來帶來兩大關鍵優勢。

首先，能夠提供更個人化的專屬雷射方案，因為每個人的度數、弧度、厚度、用眼需求、角膜厚度等參數都獨一無二，AI參考十多萬筆案例資料，協助醫師設計出最適合、安全的雷射參數組合，真正做到為每個人「量身定做」。其次，呈現更高品質精準的術後視覺表現，尤其對需要動態視力與高速反應的族群，具備高度參考價值，例如奧運羽球雙金牌王齊麟和知名職棒選手等對視力要求極高的專業運動員，術後都表現極高滿意度；還有多位名人如吳淡如、周蕙都選擇接受手術，吳淡如更是在術後13年仍維持看遠、看近都方便的好視力

大學眼科也觀察到幾個重要的市場趨勢。第一，老花近視雷射的需求正快速攀升，隨著台灣人口中位數來到約45至46歲，合併有近視和老花的民眾越來越多，目前諮詢老花近視雷射的比例已佔近視雷射總諮詢量近4成。中壯年族群希望透過手術改善近看吃力、遠近轉換不順、頻繁換眼鏡的不便等生活痛點，將手術視為與生活品質高度相關的「視力升級」選擇。

回顧近視雷射手術30年的發展歷程，從早期的近視雷射到SMILE Pro 3.0 Max，林丕容表示，大學眼科對每雙眼睛的重視，以及對安全的堅持始終不變。大學眼科體系已累積了近30多萬例的近視雷射案例，秉持「止於至善、追求完美、永無止境」的精神，運用AI智慧與大數據手段，實現更高水平的個性化精準矯正，為每位患者提供獨一無二的視力訂製結果。若民眾正考慮進行近視或老花雷射的矯正，建議仍應透過專業醫師評估與完整檢查，依個人眼部條件選擇合適的矯正方式。

