【有影】COPD威脅不輸肺癌 健保署加碼投資照護、未來中重症治療接軌國際

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威／台北報導

許多人以為肺阻塞（COPD）只是常咳、常有痰、走路會喘，卻不了解重症患者可能因反覆感染與急性惡化頻繁進出急診甚至住院，導致餘命減損。根據台灣大學公共衛生學院進行死亡率重新校正後，實際死亡率較國人死因統計高出4.5倍，且COPD造成的疾病負擔更是與國病肺癌不相上下。台灣胸腔暨重症加護醫學會今（2）日邀集台大公衛專家、健保署及國健署舉辦記者會，呼籲應加速補齊COPD創新生物製劑治療、接軌國際，減少急性惡化與失能，實現健康台灣願景。

「COPD是一個胸腔科醫師『每天都在病房看到、卻一直被輕忽』的疾病，患者更是不少慢性疾病的高風險族群。」台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，COPD常與多種慢性病交互影響，包括心血管疾病、糖尿病、血脂異常及過敏免疫疾病，患者活動量下降也會造成肌肉流失，甚至引發憂鬱。若出現喘、悶、呼吸不順等症狀，應盡速就醫並戒菸，並由胸腔科專家協助評估治療。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所所長林先和表示，COPD的危害長期被低估，官方統計雖僅列出原死因為COPD的個案，但許多肺炎、呼吸衰竭等診斷背後也可能與COPD相關。透過「多重死因」校正後，COPD死亡人數從6000多人上修至逾10000人，實際死亡率約為原估計的4到5倍。他指出，COPD在死亡與失能上的疾病負擔與肺癌相當，卻在健保支出上明顯不足，因此若能加強篩檢、照護與治療，將有助於提升國人健康餘命並降低不健康餘命比例。

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，COPD患者常出現久咳、喘、痰多等症狀，惡化後1年內每5人就有1人可能死亡，且惡化越頻繁，住院、呼吸衰竭與死亡風險越高。研究顯示，COPD患者壽命平均減少10年，並常伴隨心血管疾病、癌症、憂鬱、骨鬆等共病。他指出，雖有支氣管擴張劑等標準治療，但仍有半數患者控制不佳，最新生物製劑可降低約三成惡化風險並改善肺功能。周昆達呼籲，出現咳嗽、喘或有痰應及早就醫，接受胸腔專科診治。

台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務工作小組召集人賴俊良表示，COPD患者的呼吸阻塞可透過簡單動作體驗：吸飽氣後吐一半，再吸氣吐三分之一，第三次再吸時便會感到明顯卡住，這就是患者日常的呼吸負擔。他指出，COPD不僅造成長期喘促，還常伴隨心血管疾病、焦慮與憂鬱，更使肺癌風險提高，患者在20年間約有一至兩成可能罹癌。部分病人因肺功能太差無法切片，延誤診斷，因此呼籲加強早期篩檢並進行長期追蹤。

衛福部健保署署長陳亮妤表示，COPD是健康台灣慢性病控制的重要目標，健保署將自2026年起推動COPD論質計酬，並額外挹注2,500萬元，用於提高照護費用、追蹤急性惡化、共病評估與風險分層指標，鼓勵更多院所參與，提升照護涵蓋率。她強調，未來支付將由論量走向論質，並依國際指引逐步調整給付，期盼創新治療的導入能讓COPD治療版圖更加完善，也會依「不同工不同酬」原則強化胸腔重症人力，提升整體照護品質。

衛福部國健署副署長林莉茹表示，COPD位列10大死因第8名，是國家長期關注的重要健康威脅。她指出，約九成COPD與吸菸相關，因此國健署從前端預防著手，提供超過3000家院所的戒菸門診與戒菸專線，今年已服務逾43萬人次。此外，也與胸腔科醫療團隊合作，強調民眾若出現喘、咳等症狀應及早就醫，避免惡化；同時擴大肺癌高風險族群篩檢年齡，期望透過早期發現與治療，降低疾病造成的傷害，並提升整體健康。

