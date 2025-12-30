【有影】JUNGLIA OKINAWA 開幕滿五個月 結合叢林冒險、恐龍探險與世界級SPA成沖繩北部觀光新亮點

CNEWS195251227a01

CNEWS匯流新聞網記者李衣綸、王聿瀠／沖繩報導

近年台灣旅客赴日旅遊型態逐漸轉變，行程安排不再以都會購物或短暫踩點為主，而是轉向結合自然景觀、完整設施與多元體驗的目的地型旅遊。位於沖繩北部山原地區的沉浸式自然主題樂園 JUNGLIA OKINAWA（叢麗亞樂園），自 2025 年 7 月 25 日開幕至今已滿五個月，逐漸成為沖繩北部觀光的重要新據點。

JUNGLIA OKINAWA 佔地約 60 公頃，相當於 13 個東京巨蛋，園區以「Power Vacance!!」(能量假期)為核心概念，結合叢林冒險、史前恐龍體驗與高端療癒設施，試圖打造不同於傳統主題樂園的自然型度假場域。相較以往觀光客集中於那霸市區與中南部景點，北部觀光動能近年明顯提升，JUNGLIA 的進駐亦被視為帶動區域旅遊的重要關鍵。

園區中最具代表性的設施是知名的DINOSAUR SAFARI，遊客可搭乘 12 人座越野車，深入模擬史前生態環境的恐龍棲息地，全程近距離觀賞包含腕龍、劍龍、三角龍等大型恐龍模型，並設有暴龍追逐橋段，透過聲光效果營造高度臨場感。另一項親子導向設施FINDING DINOSAURS ，則以步行探索方式，引導遊客在叢林與洞穴中尋找恐龍寶寶，兼顧冒險與互動性。

除恐龍主題外，JUNGLIA 樂園以高空與戶外極限體驗設施成為沖繩旅遊新焦點。其中最引人注目的是 HORIZON BALLOON熱氣球體驗，遊客可升空至約 200 公尺 的高處，將山原森林的壯闊景觀與綿長的海岸線盡收眼底。

據一位在沖繩工作生活長達九年的台灣阿美族工作人員的分享，他特別挑選了三大必玩設施，能讓遊客能體驗最身歷其境的刺激感受：DINOSAUR SAFARI（恐龍出沒之旅）：搭乘吉普車深入叢林，感受被巨大恐龍追逐時腎上腺素飆升的震撼體驗。TITAN’S SWING（泰坦鞦韆）：在茂密森林上方盪出高空弧線，體驗強烈離心力，挑戰膽量極限。SKY PHOENIX（飛天鳳凰）：如同滑翔翼般御風飛行，在空中享受速度與自由交織的快感。

該名工作人員表示，自己主要負責協助外國旅客，希望透過專業與貼心的服務，讓每一位造訪 JUNGLIA 的遊客，都能在安全無虞的情況下，留下開心且難忘的叢林探險回憶。

在療癒設施方面，SPA JUNGLIA為 JUNGLIA OKINAWA 樂園內的核心放鬆體驗區。園區設計結合叢林自然景觀與戶外浴池，提供多種泡湯選項，包括天然溫泉、洞窟浴與無邊際戶外浴池，讓旅客在高強度活動後得以舒緩身心。其中，被大自然環抱的無邊際浴池，美得令人眼睛一亮，並獲得金氏世界紀錄認證，是世界最大戶外無邊際公共浴池。

餐飲規劃同樣是 JUNGLIA 園區布局的一大重點。走進園區，從能俯瞰景觀的全景餐廳，到隨走隨吃的戶外餐車，園區內一共規劃 約 15 處餐飲據點，吃吃喝喝相當方便，最有意思的就是鳥巢座位，坐在鳥巢裡用餐，美景盡在眼底，特別愜意。餐飲主打大量使用沖繩在地食材，搭配園區主題設計，讓遊客不只是填飽肚子，而是把用餐也當成體驗的一部分。

為提升海外旅客滿意度，JUNGLIA OKINAWA 近期成立「全球旅客體驗部門」，專責統籌國際旅客服務。由於台灣旅客長期位居海外遊客來源首位，園方對台灣市場格外重視，並由來自台灣雲林、同時也是日本女婿的張甫成主導推動多語言相關服務，展現深耕台灣市場的決心。

張甫成表示，園方高層曾多次針對台灣旅客需求進行討論，目前園區已全面提供中文專屬服務，現場亦安排能以台語直接溝通的工作人員，讓不少台灣遊客直呼「相當親切」。同時，園區也積極招募具多元文化背景的人才，包括阿美族及韓國籍工作人員，持續強化國際旅客接待品質，期盼讓來自各國的旅客都能安心遊玩、盡情享受園區體驗。

此外，曾在台灣讀大學的品牌行銷專員新垣櫻受訪表示，園區開幕後陸續推出多項新服務，包括園區小電車TAM TAM TRAM的快速通道方案，購買後可於當日不限次數搭乘；另有貴賓室使用券，目前僅限透過 Klook 平台購票的旅客專享，貴賓室內提供飲料與輕食，提升休息品質，滿足高端旅客需求。

在交通安排上，除自駕前往外，JUNGLIA OKINAWA 亦提供付費的園區專用接駁巴士JUNGLIA EXPRESS，串聯那霸機場、那霸市區、名護市政府巴士站及沖繩美麗海水族館，協助未租車旅客進出園區。相關接駁班次多採事先預約制，實際路線與時刻依季節與旅遊需求調整。園區停車場則為有償預約制，園方建議自駕旅客提前完成線上訂位，以避免旺季停車不便。



JUNGLIA OKINAWA 的定位不止是單一主題樂園，而是結合自然景觀、體驗型設施、餐飲服務與休憩機能的複合型觀光場域。園區選址於沖繩北部，搭配接駁交通、停車預約等配套措施，以「延長旅客停留時間」與「引導觀光動線北移」為主要策略，與過往高度集中於那霸市區及中南部景點的旅遊模式形成區隔。

隨著沖繩北部觀光熱度持續升溫，JUNGLIA OKINAWA 能否實質帶動名護以北旅遊人流、分散那霸市區長期承載壓力，以及其營運模式是否具備長期穩定性，後續發展已被視為觀察沖繩觀光結構轉變與區域觀光政策成效的重要指標之一。

整體而言，對一座開幕僅五個月的主題樂園來說，JUNGLIA OKINAWA 在歷經開幕初期的營運調整後，針對部分旅客曾反映的園區動線指引不夠直覺、熱門設施於尖峰時段等候時間較長，以及自駕旅客對停車與接駁資訊掌握不易等問題，已陸續提出改善作法。園區目前已強化多語系指引標示，重新調整主要動線配置，並導入分時預約與人流控管機制，同時搭配停車預約制度與接駁交通整合，期望降低旅客在移動與等候上的不確定性。

再加上台灣直飛琉球航程時間短、當地氣候溫和、飲食選擇多元，使沖繩北部逐漸成為兼具放鬆與體驗的旅遊選項之一。對於偏好遠離都市節奏、希望在自然環境中慢下腳步的旅客而言，JUNGLIA OKINAWA 所營造的內容與氛圍，仍有待實際走訪後親身感受其特色。

至於JUNGLIA OKINAWA真正最精彩的部分，小編在這裡先不爆雷，就留給蒞臨叢林的各位親自體驗。

