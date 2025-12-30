【有影】RAIN二度攻蛋倒數暖送新年祝福 甜許2026新願望：1/17與滿場台粉一起吶喊！ 5

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、韓羽婕、李衣綸／台北報導

上個月剛完成《Still Raining Encore》美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大三站演出的韓流天王RAIN，近期馬不停蹄投入台北站彩排工作。距離2026年1月17日二度站上台北小巨蛋已進入倒數不到一個月，心繫台灣歌迷的他，特別在歲末年終之際越洋錄製影片，提前向台粉送上溫暖的新年祝福。



影片中，RAIN用標準中文親切說出「大家好，我是RAIN，新年快樂！」隨後更甜蜜向台灣粉絲告白，直接許下自己的2026年第一個願望：「你們知道我2026年最期待的時刻是什麼嗎？就是1月17日，能和填滿台北小巨蛋的大家一起吶喊的那一刻。」他也坦言，20年前在台北小巨蛋感受到的滿場熱情至今難忘，那股震撼能量至今仍不斷在腦海浮現，讓他現在就已開始期待。RAIN更鄭重承諾，為了在當天呈現最完美的舞台，一定會全力以赴，並誠摯邀請歌迷一同進場支持《Still Raining Encore》台北站演出，最後以招牌笑容向粉絲相約：「我們到時候見囉，再見！」短短一段話，讓粉絲隔著螢幕也感受到滿滿誠意與攻蛋倒數的熱血氛圍。

近期《Still Raining Encore》巡演在美國掀起熱潮，RAIN以超高規格舞台與震撼演出再次征服海外歌迷，國際天王地位不言而喻。尤其先前在紐約場化身DJ、裸肌打碟的火辣畫面在社群平台全面瘋傳，更讓等待已久的台灣粉絲對1月17日充滿期待。被問及此次台北站是否會延續紐約場的高尺度演出，RAIN以專業態度回應，自己每次演出前都會持續鍛鍊、保持最佳狀態，並有信心以最好的體能站上舞台，將所有能量完整傳遞給觀眾，言語間的自信也讓歌迷期待值瞬間飆升，為小巨蛋的「暴雨之夜」增添更多想像空間。

出道多年始終維持精壯體態、被粉絲封為「最強肉體」的RAIN，也分享自己的凍齡與維持狀態秘訣，關鍵就在於「早睡早起、堅持運動」。他透露自己每天起床第一件事就是運動，習慣每天至少運動30分鐘到1小時，即使行程再忙，也一定會找時間動一動。他笑稱自己不是健身狂，而是把運動當成生活的一部分。RAIN也大方分享健身方式，以力量訓練搭配快節奏運動，雙管齊下兼顧有氧與增肌；在飲食方面則以清淡、不刺激為原則，但也會適度享受美食，讓自己保持好心情。

除了全力備戰巡演，RAIN近期也化身空中飛人，飛往世界各地參加活動、與歌迷見面。不久前在新加坡音樂節上，他更巧遇香港演員鄭伊健，兩人寒暄握手並合影留念。RAIN透露，從小就覺得鄭伊健是非常出色的演員，也期待未來有合作機會。談到2026年的工作計畫，他開心表示將推出全新專輯與新戲，但最重要的行程，仍是1月17日再度站上台北小巨蛋。他再次向台粉喊話，這場巡演對他意義重大，誠摯邀請大家進場同樂，一起狂歡：「Let’s make it rain together！」

本次《2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING: ENCORE〉- TAIPEI》將於2026年1月17日在台北小巨蛋登場，門票預計於2025年11月30日上午11:30於Klook官網正式開賣，票價分為6800、5800、4800、3800、2800及800元，另設有身障優惠票400元，邀請粉絲把握機會進場，親身感受RAIN帶來的震撼舞台魅力。

