「有很多鳥！」濟州空難黑盒子曝 機師急喊「復飛」仍遭5萬隻鳥擊

2024年12月29日，南韓濟州航空（Jeju Air）7C2216在務安機場降落失敗，以機腹著地，一路滑行撞上機場跑道盡頭的水泥牆，造成179人罹難的悲劇，經過一年多的調查，飛機失事前的黑盒子錄音首度曝光，揭露遇難前75秒機師間的關鍵錄音對話。

綜合韓媒報導，負責調查12/29客機空難真相的國會特別委員會成員金素熙議員，曝光韓國航空鐵路事故調查委員會（ARI）的聽證資料，其中包含有關鳥擊、水泥牆設施、機體及引擎是否存在缺陷，以及飛行過程、飛行員應對等相關內容，先前未公開的黑盒子分析結果也在其中。

根據黑盒子駕駛艙語音記錄器（CVR）記錄，當天上午8:58:11至8:58:13之間，副駕駛喊聲「鳥！」隨後報告「下面有很多！」調查小組估計，這批鳥群約為5萬隻貝加爾湖綠頭鴨；機長當下回答「這樣不行！」並於8:58:20喊道「復飛，復飛！」

約6秒鐘後，8:58:26黑盒子記錄到一聲「啪嗒」聲響，推測是鳥擊聲，接著記錄到機長短暫的嘆息，和他們關閉引擎和拉下引擎滅火開關的過程。根據飛行數據記錄器（FDR）和發動機電子控制單元（EEC）分析，1號（左側）引擎在機師宣布引擎關閉11秒後停止，2號（右側）引擎則持續運轉直到飛機落地。

8:58:50駕駛艙語音記錄器（CVR）和飛行數據記錄器（FDR）皆停止運作，飛機於8:58:56發出「遇險」訊號，並於9:01聯繫塔台在跑道上緊急迫降；9:02飛機撞上跑道盡頭的水泥牆。

至於有關水泥牆的調查，調查小組發現，該設施並未符合「必須易碎，並且安裝位置應盡可能低」的標準。國會議員金素熙強調，報告中表明，有必要從各個角度全面調查這起災難，不應將責任完全歸咎於飛行員，應徹底調查事故原因，將相關人員繩之以法。

