有律師質疑「大法官」專業性！林志潔一句話嗆爆

即時中心／温芸萱報導

憲法法庭日前判決由藍白立委主導的《憲訴法》修正案違憲。但國民黨立法院黨團竟稱要提出「譴責案」，並告發憲法法庭與5位大法官。對此，陽明交大法律學者林志潔今（21）日在臉書指出，若法律未明定缺席處理方式，應回歸會議規範，5位大法官依法開會並無不當；她也反駁質疑大法官「非公法學者即不專業」的說法，痛批根本荒謬，並反問，若依此邏輯，具有公法學背景的律師，是否就不能承辦民事或刑事案件？

憲法法庭日前就《憲訴法》修正案作出判決，認定該修法因立法程序違反正當程序及權力分立原則，與憲法牴觸而失效，引發朝野高度關注。該修正案為去年藍白立委聯手通過，規定憲法法庭作成判決或暫時處分時，須有現任大法官總額10人以上參與評議，且違憲宣告需至少9人同意，等同大幅提高釋憲門檻。

然而，藍白陣營同時杯葛總統所提名的大法官人選，導致目前憲法法庭僅剩8名大法官，長達412天無法作成判決。憲法法庭在今年首號判決中直指，《憲訴法》修正案在立法過程中存在明顯且重大的程序瑕疵，不僅違反正當立法程序，也侵害權力分立原則，因此宣告失效。

不過，國民黨立法院黨團昨日仍宣布，將對此提出譴責案，並預計於明日前往台北地院與台北地檢署，告發憲法法庭及5位大法官涉嫌濫權、瀆職。

國民黨立法院黨團昨日宣布，要告發憲法法庭與5位大法官。（圖／民視新聞資料照）

對此，林志潔今日在臉書發文指出，無論在任何會議中，出席人數的計算都是基本問題。若法律或章程已有明文規定，當然依規定辦理；但若未規範，則應回歸「會議規範」這項民主社會的基本原理。她表示，從國高中社團到民主營隊，都會教授民權初步與會議規範，因為不懂得如何開會，就不可能有良好的討論與表決。

接著，林志潔表示，多數程序法會規定，若與會者有利益衝突，應迴避且不計入出席總額，但較少處理「非屬迴避、卻長期缺席不出席」的情況。此時，會議規範就具有重要參考價值。依會議規範第五條，若連續兩次會議因缺席人數不足而流會，第三次會議只要實到人數達應出席人數三分之一以上，即可開會。

她直言，既然《憲法訴訟法》並未針對大法官缺席不與會設下明文限制，從會議規範的角度來看，由5位大法官進行評議，仍符合基本議事程序要求。至於外界有律師質疑，指5位大法官中無公法學者、判決欠缺專業，林志潔則批評這樣的說法相當荒謬。她反問，若依此邏輯，公法學背景的律師，是否就不能承辦民事或刑事案件，否則就是不專業、欺騙當事人？

最後，林志潔酸，既然公法學博士都能投入民刑事實務，實在看不出有何立場可以去批評大法官，並呼籲憲法法庭「請繼續加油」。





