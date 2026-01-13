有心人士惡意散布新竹棒球場錯假言論 竹市府：內容悖離工程事實與專業、已蒐證絕不姑息
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導
針對近日網路及特定人士持續散播有關新竹棒球場開挖與改善工程的諸多錯假言論，新竹市政府嚴正駁斥，相關說法完全悖離工程事實與基本施工常識，嚴重誤導社會大眾。對此，市府今(13)日逐一說明陳述事實，針對蓄意製造或散播有關新竹棒球場錯假言論的有心人士，市府亦已經進行蒐證，不排除提告以正視聽，捍衛公共工程專業與市府清白。
工務處表示，新竹棒球場相關土方作業區分為2階段。第一階段為覆土移除工程，當初經專業檢視後認定地下停車場上方覆土荷重造成其結構安全存有疑慮，惟原統包工程廠商無法提出足以證明安全無虞之文件，亦未配合移除或改善，市府遂依契約規定解除球場覆土之部分契約，並於114年2至4月自行僱工進行移除。
工務處進一步說明，於覆土移除期間，地下停車場及外野區域均發現多項不應出現在專業球場覆土層的異物，經於外野區域往下試挖確認，原統包工程契約圖說規定應回填級配土範圍，竟發現營建廢棄物等不符合施工規範之回填材料，故市府114年下半年另案發包新竹棒球場改善工程（下稱改善工程）納入第二階段土方作業（包括土方置換、篩分及廢棄物外運作業）。
「改善工程開挖之深度並沒有超過原統包商施作的範圍。」工務處指出，此次改善工程之土方置換範圍，均位於地下停車場結構以外，絕無挖穿停車場結構情形，亦不存在停車場結構安全疑慮（位置如圖1、圖2）。此外，在外野開挖與篩分過程中，更發現回填土區內留有一面積不小之鋼筋混凝土版，研判為原統包工程廠商所設之臨時施工平台，未依規於回填覆土前拆除且運棄，可能為造成排水不良原因之一，不應留置於球場內。市府隨即將該混凝土版局部破碎進行試挖，並確認其下方同樣為紅磚、混凝土等營建廢棄物回填，該混凝土版下方之高程應為舊棒球場的覆土位置，不應該為回填營建廢棄物（圖3）。
工務處說明，於覆土移除期間，市府亦於地下停車場結構以外的外野區域，發現下方土壤疑似夾雜營建廢棄物，經試挖確認屬實存在不符合施工規範之回填材料。後查閱原工程契約及施工圖說，舊有棒球場原地坪高程與地下停車場頂版完成面高度之間，約有120公分之高程落差，該區段即為原統包工程廠商回填級配土之施工範圍（圖4）。
工務處提到，施工過程中，市府於工作明挖區及回填級配土區挖出大量營建廢棄物，包括尺寸達100公分以上之混凝土塊、紅磚塊，甚至夾雜廢鋼筋、金屬及其他垃圾，皆屬不符規範之回填材料（如圖5所示）。此外，有心人士刻意將此類明顯屬於營建廢棄物之回填情形，錯誤比擬為日本棒球場使用之級配土或碎石級配工法，刻意混淆工程專業概念、誤導社會大眾，市府對此深表遺憾。實際上，級配土係經規格篩選、粒徑受控之工程材料，石塊尺寸均有明確上限，不可能出現整塊大型混凝土、紅磚或夾雜鋼筋與垃圾之情形。若未全面清除並依法置換，將造成土層孔隙比過大，影響覆土層受力均勻性，進而導致草皮不均勻沉陷、排水不良及場地耐久性不足等結構風險。
針對部分有心人士引用市府於112年間露出之斷面圖進行指控，工務處強調，其當時就「是否有異物」及「土壤是否符合施工圖說」針對「球場覆土」區域的斷面標註，直至市府自行僱工移除覆土後，始確認該外野區域下方同樣屬於統包商原施工範圍。依原定施工圖說可清楚看出停車場結構頂版完成面標高為+118cm，外野區域原球場覆土層標高為+13cm，兩者間約105cm的落差，即為應回填合格級配土之範圍。
市府進一步說明，針對施工過程中實際發現之鋼筋、電纜及大量不符規範之營建廢棄物，早已依涉嫌竊盜、竊佔、詐欺取財罪及違反廢棄物清理法等相關規定，主動蒐證並向司法機關告發。相關案件自111年8月起即由地檢署調取資料偵辦，市府於112年1月補提事證，並於114年3月因移除覆土工程再度開挖發現新事證後，立即移送地檢署；114年7月取得關鍵證據後再次提出告發，並已同步對相關廠商提起民事求償（圖6）。
市府強調，針對外界謠傳所謂「挖到棒球場或地下停車場混凝土本體」、「挖穿結構」等說法，完全缺乏任何事實基礎，不僅在工程邏輯上站不住腳，更與實際施工位置明顯不符。市府對於此類刻意扭曲工程事實、製造社會對立的不實言論表達強烈譴責，再次呼籲外界勿以訛傳訛，改善工程進行期間，全程皆有縮時攝影紀錄，並於每次開挖與篩分作業前，皆以正式函文通知原統包商、專案管理單位，並同步知會政風處及相關單位，確保工程公開透明、依法辦理。
市府表示，改善工程啟動後，雖陸續發現更多不可預期的營建廢棄物與施工缺失，但市府始終秉持「安全優先、依法改善」原則，務實面對問題並逐一解決。市府持續全力推動改善工程，確保場地安全與使用品質，期盼工程完成後，能早日與球迷朋友一同重返球場，共同享受棒球賽事的感動與榮耀。
