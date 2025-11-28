有心跳摘器官惹議 器捐病主中心: 「非病史心死」12月底揭新指引

今年5月，北部某醫院爆出疑似違反器官捐贈程序爭議，器捐病主中心董事長李明哲表示，中心已與高檢署達成部分共識，並將與衛福部進一步討論，修正相關指引以推展非病史心死的器官捐贈。游騰傑攝



今年5月，北部某醫院爆出疑似違反器官捐贈程序爭議，病患尚未完成腦死判定、心跳仍維持，卻已進行器官摘除，引發社會關注。對此，器捐病主中心董事長李明哲表示，中心已與高檢署達成部分共識，並將與衛福部進一步討論，修正相關指引以推展非病史心死的器官捐贈。

《太報》曾揭露今年5月，北部某醫院爆出疑似違反器官捐贈程序的爭議。當時，病患仍接上葉克膜、心跳尚未停止，即通報檢警相驗並進行器官摘除。器捐中心當時坦言，檢方到場時，捐贈者尚未完成法定腦死判定，仍保有心跳，但強調整體過程皆依循法規，問題主要出在「認知與溝通落差」。器捐中心表示，將召集專家檢討流程與制度，修正相關指引，協助衛福部精進器官捐贈制度。

李明哲今（28）日出席114年度「榮耀圓滿．心願同行」聯合頒獎典禮活動，會前接受媒體採訪時證實，中心已與法務部高檢署達成部分共識，將會適度修正106年12月29日行政命令，以符合現行實務。他表示，法務部高檢署承諾，在行政命令修正完成前，將協助與地檢署溝通，在不違法的情況之下，也能夠協助來推展非病史的心死的器官捐贈。

李明哲表示，經兩次會議，已達初步共識，預計衛福部將於12月底公告新的心死指引。但他也強調，最終指引仍需部內討論與定調，確保非病史心死器官捐贈推展符合法規。

