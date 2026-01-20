有悔悟之心！趙少康二度亮票踩紅線 緩刑理由曝光

趙少康投罷免票時亮票，被判有罪但獲緩刑。資料照片

中廣前董事長趙少康7月26日全國大罷免投票日時2度「亮票」，還秀給現場媒體拍攝，遭台北地檢署依違反《公職人員選罷法》起訴，台北地方法院今(20日)判他拘役55天、緩刑2年；北院指出，趙少康雖對公民法治觀念造成負面示範，但他犯後能勇於承認錯誤，且承諾日後絕不再犯，故宣告緩刑2年。

北院指出，趙少康犯《公職人員選舉罷免法》第105條之投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人罪，處拘役55日，如易科罰金，以台幣1千元折算1日。緩刑2年，並應於本判決確定之翌日起6月內，向公庫支付台幣5萬元。

廣告 廣告

判決揭曉後，北院給出判決理由，趙少康長年從事媒體業並擔任政黨要員，參政經驗豐厚，理應深知我國民主轉型艱辛，更應遵守選舉規範，竟向他人、現場媒體記者出示圈選內容，供媒體拍攝報導，不僅破壞選舉之秘密性及公平性，更對公眾法治觀念造成負面示範，所為顯屬不該。

法官考量趙少康終能坦承犯行的犯後態度，復斟酌趙少康自述的智識程度、家庭經濟狀況、並無前案紀素行等情狀，判處拘役55日，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並應於本判決確定之翌日起6月內，向公庫支付新臺幣5萬元。

緩刑部分，趙少康前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑的宣告，且犯後能勇於承認錯誤，坦然面對國家司法訴追程序，並承諾日後絕不再犯，堪信確有悔悟之心，故給予緩刑2年。



回到原文

更多鏡報報導

快訊／趙少康大罷免2度亮票慘了 北院一審判決出爐...拘役55天

沒給自己留後路！張文墜樓前「1關鍵動作」 北檢認證死因：自殺

軍購祕會出包！黃國昌被抓包夾帶秘密資料 台派怒告：別再說謊

傷勢曝光！後腦、雙手滿是刀傷 蘆洲父徒手擋兒砍殺...仍救不了老伴雙亡