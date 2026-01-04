有意或無意 分析：美國逮捕馬杜洛對伊朗政權構成威脅

（中央社耶路撒冷4日綜合外電報導）不論美國總統川普及其政府是否想藉昨天逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，間接向伊朗政權發出警告，分析指出，伊朗官員很可能將美軍這項行動解讀為向伊朗傳遞訊息，這項行動有意無意間已對伊朗政權構成威脅。

耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）報導，伊朗長期以來是委內瑞拉的重要盟友，自上週日（12月28日）以來，該國因里亞爾（rial，伊朗幣）急劇貶值、用水短缺，以及與美國和以色列12天戰爭導致政權形象受損，持續爆發內亂。儘管這個伊斯蘭政權強硬鎮壓，暴動與抗議仍未停歇，但面對安全部隊加大控制力道，川普則發出強硬警告。

川普2日在家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文警告伊朗，若安全部隊殺害抗議者，「美國將會出手救援他們」。

「我們隨時待命、準備行動。」

而川普在發表這番談話僅兩天前，與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面後強調，若伊朗持續發展核武和彈道飛彈計畫，「我們會把他們打垮，徹底擊倒他們」。

這些警告，加上川普示意不排除動用武力乃至政權更迭，足以讓任何敵對國家警惕。然而，不論是否巧合，這次針對馬杜洛的行動，恰逢川普下令刺殺伊斯蘭革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）六週年。川普昨天簡報時亦將這項刺殺蘇雷曼尼行動，與摧毀伊朗核設施的空襲列為與突襲馬杜洛同等重要的軍事行動。

川普表示：「這是美國軍事力量與作戰能力有史以來最驚人、最有效且最強大的展現之一。你回想過去，也曾有類似的重要行動，例如攻擊蘇雷曼尼、攻擊伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr Al Baghdadi），以及最近名為『午夜重錘』（Midnight Hammer）的行動徹底摧毀了伊朗核設施。」

馬杜洛行動中那些有意或無意傳遞的訊號，以色列官員並未忽視，並明確對外發出警示。

有未來黨（Yesh Atid）領袖昨天在X平台指出：「伊朗政權應密切關注委內瑞拉正在發生的事。」

●美國逮捕馬杜洛行動重挫「全球邪惡軸心」，對哈米尼傳達「明確訊息」

以色列僑民事務部長奇克里（Amichai Chikli）亦發表聲明表示，此次行動對「全球邪惡軸心」造成重擊，並向伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）傳達了「明確訊息」。

奇克里昨晚表示：「馬杜洛（Nicolas Maduro）並不是在治理一個國家，而是在經營一個直接支援真主黨（Hezbollah）和伊朗的犯罪與毒品帝國。總統（川普）堅決果斷的措施再度證明，唯有強大的領袖才能戰勝獨裁者。」

據「晚禱報」（Maariv）報導，由超過550位以色列退役高階官員組成的「以色列安全指揮官聯盟」（Commanders for Israel's Security）也評估指出：「美國在委內瑞拉的行動是對伊朗政權的警訊。」

伊朗官員昨天接連發表聲明，可能顯示憂慮加劇，突襲馬杜洛行動提醒他們，川普在對待敵手時絕非只會口頭虛張聲勢。

伊朗外交部發聲明譴責美國在委內瑞拉的軍事行動，稱此為「公然侵犯該國國家主權和領土完整」，並呼籲聯合國對華盛頓予以譴責。

在美國突襲逮捕馬杜洛後，哈米尼的X帳號在幾天沉默後連續發文。

哈米尼在帳號上寫道：「重要的是，當你發現敵人想用虛假指控強加什麼在國家身上時，你必須堅定對抗這樣的敵人。我們不會屈服。我們將仰賴真主，並相信人民的支持，讓敵人屈膝投降。」「那個叫囂的美國人坐在那裡，談論著伊朗，滿口誹謗與承諾。虛假的承諾！騙局！」

哈米尼也強調，美國一邊與伊朗談核協議、一邊秘密備戰，同時描述如何透過「軟性戰爭」（soft warfare）打擊人民士氣。

即使川普從未針對伊朗發表評論，對這個伊斯蘭政權來說，失去重要盟友依然是嚴峻考驗。

伊朗曾在委內瑞拉投資軍事基礎建設，包括無人機製造廠與真主黨訓練基地。其代理勢力也利用這個南美國家作為非法資金融通的樞紐。2023年，伊朗與委內瑞拉貿易額將近30億美元。德黑蘭對委內瑞拉輸出石油、協助其本國石油產業，尤其是在規避制裁方面。如今隨著馬杜洛落馬，這些投資全數蒙上陰影。當國家陷入財政窘境時，指引未來的將僅有信心或絕望。

正如奇克里所說，伊朗對委內瑞拉的投資巨大，而美國移除這個關鍵資產，無疑重創「抵抗軸心」。無論逮捕馬杜洛是否意圖傳達給伊朗訊息，伊朗早已感受到衝擊。（編譯：陳政一）1150104