有意解散眾議院？高市早苗回應了 再譴責中國這事：僅鎖定日本，無法容忍

日本首相高市早苗於今（11）日播出的NHK節目《週日討論》中，針對中國近期強化對日本出口「軍民兩用」物品的管制措施提出批評。高市早苗直言，「此次僅鎖定我國（日本）的措施，與國際慣例大相徑庭，是無法容忍的」。此外針對社會保障與稅制一體化改革，高市早苗表示，將成立「國民會議」，集結朝野與專家智慧，加速討論針對中低收入戶實施「給付型稅額扣抵」的制度設計。

針對中國強化出口管制一事，在該集於8日預錄的專訪內容中，高市早苗進一步強調，已向中方提出強烈抗議，並要求撤回相關措施。高市早苗示警：「若是被稱為『經濟脅迫』的行徑在各地頻發，後果將不堪設想」。高市早苗也表明，日本將與七大工業國集團（G7）緊密合作，採取冷靜且堅定的應對方針。

關於外界高度關注的眾議院解散時機，NHK在8日錄影當時詢問，鑑於目前內閣支持率居高不下，是否考慮在通常國會會期中解散眾院？高市早苗聞言笑著回應：「嗯——！是關於解散的問題嗎？」隨即話鋒一轉強調，目前已指示各大臣盡快執行剛通過的令和7年度（2025年度）補正預算，希望國民能儘早感受到物價對策與經濟政策的成效，「目前正全心致力於眼前的課題」，未正面鬆口確認解散意向。

日本首相高市早苗未正面鬆口確認解散意向。（資料照，美聯社）

相較於高市早苗在預錄訪問中的語帶保留，今日（11日）親自受邀出席節目現場的執政同盟、日本維新會代表吉村洋文則透露了最新動態。吉村洋文表示，在9日（即高市早苗專訪錄製隔天）的政府與執政黨聯絡會議後，曾與高市有短暫的單獨談話機會。吉村洋文指出「雖然沒有具體談到『開議解散』的時間點，但在與高市總理的交談過程中，有一種『喔？這已經進入不同階段了』的感覺」。身為與自民黨組成執政聯盟的維新會黨魁，吉村洋文直言，對於媒體報導高市早苗考慮在通常國會開議時解散眾院，「並不會感到驚訝」。

在政權運作方面，高市早苗在節目中明確表達了擴大聯合政府架構的意願，指出「在內閣中共同分擔責任與工作，是聯合政府理想的運作方式」，對維新會進行「閣內合作」表達期待。對此，吉村洋文回應持開放態度，表示若判斷加入內閣能更有效實現競選公約，「這種情況是有可能的」。同台的立憲民主黨代表野田佳彥則針對「給付型稅額扣抵」議題表示，願與政府共同商議，希望能儘快找出解決方案。

針對解散風聲，其他在野黨領袖也相繼表態。立憲民主黨代表野田佳彥直言「23日（通常國會召集日）解散的可能性極高（濃厚）」。國民民主黨代表玉木雄一郎雖表示對報導感到驚訝，但也強調「若真要解散，將從北海道到沖繩全面擁立候選人」。公明黨代表齊藤鐵夫則指出，雖有「為何選在現在」的疑問，但解散是首相的專屬權力，黨內已正面迎戰並著手進行準備。

據《讀賣新聞》9日晚間報導，隨著首相考慮早期解散，投開票日目前浮現「2月8日」或「2月15日」兩個方案，日本總務省已正式向全國各市町村的選舉管理委員會發出選舉準備通知。

