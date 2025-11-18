有意鬆口選台北？曹興誠力拱不懈 沈伯洋再度表態了！

民進黨立委沈伯洋。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨2026誰出征台北市長選舉引發關注，近日接連遭點名的民進黨立委沈伯洋也在專訪時談到「戰士沒有選擇戰場權力」，被解讀鬆口選舉。對此，沈伯洋今（18）日還原說法，是指無法選擇中共是否通緝自己，對於選舉沒在規劃之內，他強調「比我適合人選非常多」。

民進黨立院黨團今日召開「藍白又爆衝修法 程序正義全崩壞」記者會，會後針對時事輿情，接受媒體聯訪。

沈伯洋指出，當時受訪講到「戰士沒有選擇戰場權力」最主要原句是指不能夠選擇中共是否通緝自己，當中提到「人民交付任務才是重要」，因此，在政黨票人民交付任務是守護國安國防、拚外交，這是現在最重要的工作，例如這會期是黨團幹部，還是會自律於目前工作。

聯電創辦人曹興誠持續力挺參選台北市長，認為留在立院是無意義的被糟蹋、折損。沈伯洋笑回，剛才已經回應過，現在工作專注立院，而且有意義。包括今天召開記者會讓國人知道財劃法失速情形，以及持續為花蓮地方鄉親爭取建設，都是非常重要的事。

沈伯洋強調，即使常講表決不會贏，但是論述要贏。不管怎樣，必須讓外界知道民進黨的價值、主張是什麼，至於選舉相關的事情，目前不在規劃之內，「比我適合的人選非常多」。

