有愛就有力量 新竹縣政府將於6日表揚27位身心障礙績優服務人員

新竹縣政府將於六日表揚廿七位身心障礙績優服務人員，感謝他們以專業、耐心與熱情陪伴身心障礙者。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府將於六日舉辦「一一四年度新竹縣身心障礙福利服務績優人員表揚活動」，表揚廿七位長期投入身心障礙福利服務的優秀夥伴。縣長楊文科感謝這群在第一線默默付出的服務者，以專業、耐心與熱情陪伴身心障礙者，也讓竹縣的身心障礙支持網絡更加完善。

竹縣府表示，其中受表揚者之一新竹縣脊髓損傷者協會李達榮，面對多發性骨髓瘤與脊髓損傷等疾病仍不向命運屈服，以自身生命故事鼓勵更多身障朋友。他於今年九月因病逝世，但生前積極服務、樂於分享的精神深深影響周遭人，留下珍貴而溫暖的公益足跡，將由家屬代為領取表揚狀。

廣告 廣告

社會處長陳欣怡表示，目前竹縣共有二萬四千五百卅三位身心障礙縣民，占全縣人口百分之四點一。為加強對身障者的服務，自今年一月起，身心障礙者服務中心增加二分區，結合民間專業團體設置第一區（湖口、新豐、新埔）、第二區（芎林、橫山、關西、尖石）、第三區（竹東、五峰）及第四區（竹北、寶山、峨眉、北埔）身心障礙者服務中心，共同強化身心障礙服務體系的多元性、服務可近性及主動積極性，完善身心障礙者照顧服務。

社會處表示，在紓緩高照顧負荷家庭壓力方面，針對身心障礙者啟動「照顧服務體驗」與「緊急照顧服務」，經專業社工評估有需求者，都可透過「照顧服務體驗」方案，量身安排體驗日間社區日照、作業活動或住宿型機構服務；而當身障者的照顧者因突發疾病、意外或其他緊急狀況而無法即時提供照顧時，縣府將媒合「緊急照顧服務」機制，提供即時支援依照實際情況安排居家式或機構式照顧服務，協助家庭度過難關，安心喘息，並由政府全額補助費用。

其他接受表揚者，尚包括新竹縣肢體障礙協會理事長陳春梅、伊甸社會福利基金會新竹分事務所周泰宇。