有愛無礙全力以赴 115年身障運宜縣選手狂奪20金

（圖／宜蘭縣府教育處）





宜蘭縣政府9日於縣民大廳隆重舉行「115年全國身心障礙國民運動會代表隊表揚典禮」，由林茂盛代理縣長親自頒獎表揚績優選手，宜蘭縣體育會由蔡岡志名譽理事長代表出席表揚典禮。本屆宜蘭縣代表隊表現極為耀眼，一舉斬獲20金、17銀、7銅，共計44面獎牌，相較於上屆的14金、12銀、15銅，金牌數與銀牌數皆創下大幅成長的亮麗成績，充分展現宜蘭選手挑戰自我的堅毅精神。

林茂盛代理縣長表示，為勉勵選手們在賽會期間的優異表現，今年總計頒發總額高達95萬5,000元的選手獎勵金，創下本縣歷史新高紀錄。期許透過本次表揚大會，勉勵身障績優選手們繼續發揮運動天賦，並將這份永不放棄、尋求突破的精神延伸至未來的體育賽賽事與人生道路，持續超越自我，也為宜蘭縣體育成績再創高峰。

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「115年全國身心障礙國民運動會」於115年5月23日至26日在新北市各比賽場館展開，其中肢障女子組F33級的林麗卿選手表現驚豔，在個人鉛球、鐵餅、標槍項目中囊括3面金牌，更在鉛球與鐵餅項目以超群實力雙破全國紀錄，並締造「三鐵項目四連霸」的傲人偉業；肢障男子組T44級的劉振民選手同樣大放異彩，斬獲2面金牌，並在100公尺短跑項目中，以強勢爆發力一舉打破全國紀錄；聽障女子組方面，目前就讀宜蘭高商的陳昀暄選手成為本屆的金牌收割機，第二度參賽的她，展現國際級的競技水準，在200、400、800及1500公尺項目中一口氣奪得4面個人金牌。其中400及800公尺更雙雙打破大會紀錄。陳昀暄自南屏國小高年級加入體育班起，便專攻中長距離，過去曾在2024巴西世界聽障青年運動會田徑項目勇奪2銀1銅，並於同年吉隆坡亞太聽障運動會摘下1銀，潛力無限。

宜蘭縣府長期以「推動全民體育、營造拚出宜蘭好生活」為施政目標。在各項運動領域中，身障選手往往需要付出加倍的汗水與努力，才能突破限制、發揮潛能。他們所展現出熱愛生命的最高精神，無疑是全民學習的楷模。縣府將持續完善運動環境，期盼透過這股堅韌的生命力凝聚鄉親，共同拚出宜蘭好生活。

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