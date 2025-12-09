有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！

醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇

傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。

感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。

廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。

提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快

傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。

傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困難、咳黃痰或久咳不癒，務必要就再次就醫評估！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

