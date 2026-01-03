有感回溫！今冷氣團減弱各地晴朗 中南部空品恐亮橘燈

即時中心／林耿郁報導

今（4）天強烈大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地依然偏冷，白天氣溫回升，應留意西半部及東北部日夜溫差大；氣溫方面，預測低溫中部以北及東北部10至12度，南部及花東14至16度，其中局部空曠地區及近山區平地，在新北、桃、竹、苗、南投、雲林、台南、宜蘭、金門有10度以下低溫發生的機率，應注意保暖措施。

氣象署提醒，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒；預測今天高溫，中部以北及東半部21至23度，南部約24度；天氣方面，由於環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖晴時多雲，約16至19度，金門晴時多雲，11至18度，馬祖晴時多雲，約9至14度。

東北風偏強，台東、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島，有局部平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

