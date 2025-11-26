「有感地政」專題報告 侯友宜期許翻轉新北城市風貌





新北市長侯友宜今（26）日主持市政會議，地政局以「有感地政 從建設到守護 從效率到溫度」進行專題報告。侯友宜表示，地政團隊在今（114）年內政部地政業務考評拿下績優獎16連霸，除了持續運用大數據及AI科技輔助服務市民，也首創地籍異動即時通服務，結合跨域聯防策略積極阻詐，另新泰塭仔圳市地重劃等整開案持續推進。侯友宜期許市府團隊，持續秉持便民、利民、愛民精神，翻轉新北城鄉風貌，讓民眾生活更安心舒適。

侯友宜說，推動地政業務最重要的是讓人民有感，市府運用AI技術提升服務品質與效率，除了打造全國最強圖資平台「新北愛連網」，提供豐富且精準的地政圖資，使用人次即將突破7,000萬人次，也利用AI客服提供24小時不中斷服務，自113年上線至今使用人次破萬，非上班時間使用比例超過三成，真正落實「市民在哪裡，服務就在哪裡」的理念。

侯友宜表示，市府首創地籍異動即時通服務，讓所有權人在登記案件收件及異動完成時，第一時間掌握產權異動訊息，目前申辦數量累計近15萬件，占全國申請案量五分之一。地政局更攜手警察局、地檢署，以及便利商店、仲介業公會、銀行業等民間單位，透過公私協力架構不動產安全防護網。

侯友宜感謝阻詐新北隊通力合作，成功阻卻14件不動產詐騙案，挽回民眾近8,000萬元財產，更在內政部首次設立的不動產阻詐成效評比中獲績優獎肯定。侯友宜提到，針對全市4,000多名持有不動產的獨居長者，市府啟動關懷機制加強詐騙預防管理，並藉由各式宣傳管道減少世代資訊落差。

侯友宜指出，新泰塭仔圳市地重劃是新北市近年重要的核心工程，在市府團隊全力合作下，區域內的水環境營造、公園綠地開闢及停車場設置等基礎建設皆穩健推展，力拚如期如質完工，翻轉新北城鄉風貌。另秀朗橋北側區段徵收則預計今年完工，該案作為全臺首座大型低衝擊開發（LID）示範區，將是新北市成為韌性城市的重要指標。

地政局說，市府首創預售屋契約AI比對系統，將原本4至6週審查時間降至2週內，大幅提升行政效能，開放全民免費使用，保障消費者權益。今年更與新北租賃公會合作設立「有心．租屋平台」，民眾可使用地政局AI客服解答租屋疑惑，或透過公會LINE帳號詢問，亦可電話預約面對面專業諮詢，協助高齡、弱勢、青年媒合住處解決租屋問題，打造更安全透明的租屋環境。

