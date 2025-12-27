即時中心／林韋慈報導

27日晚間11點發生芮氏規模7級地震，許多網友紛紛分享自家的家具搖晃場景，新莊、板橋也傳出落石災情。有網友輕鬆分享自己家的燈具不規則跳躍，但也有板橋居民痛批都更讓自家回家路處處危機。

中和網友分享自家24樓的燈具場景，幽默表示「我一個大跳，直接把氣氛拉到最高」，許多人回覆，自己在2樓就快嚇死了，高樓層住戶真的「心很大」。也有板橋的網友表示，自己經歷了生死一分鐘，差點就沒命了。

他寫道，剛經過家門口不到 60 秒，身後突然一陣巨響，「回頭一看滿地全是震下來的磁磚和水泥塊（如圖）。」並表示，如果剛才腳步慢一點，或是在原地滑個手機，現在這張照片拍的就是我受傷的樣子。

他批評，身為新北市民，真的很心酸。我們家正在走「新北市擬訂事業計畫及權利變換計畫案報核」，流程跑了這麼久，還卡在公務機關的層層審核。 他想問新北市政府， 這種隨時會砸死人的危老建築，到底還要等幾個一年？流程還要跑多久，才能換到一個平安回家的權利？ 難道真的要等出人命了，相關單位才會發現「都更速度趕不上建築崩塌速度」嗎？









原文出處：快新聞／有感地震！新北兩樣情 板橋落石砸落「生死一瞬間」

