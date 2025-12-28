有感地震4級搖晃 竹市府全面啟動公共設施安全巡勘





宜蘭外海27日晚間發生芮氏規模7地震，新竹市震度達4級。市長高虹安於地震發生後第一時間即指示新竹市政府各局處全面啟動應變機制，並於28日針對全市百貨賣場、在建工程及機關處所等指標性場所進行安全巡勘。經各單位實地查核，目前市內重要建築物結構均安全穩定，請市民安心。

消防局長李世恭表示，28日下午已完成巨城購物中心等4處指標性公眾場所的安全巡勘。初步檢視結果顯示，巨城購物中心建築整體結構安全穩定，僅發現部分伸縮縫地磚破裂、天花板局部裂損等非結構性損傷，相關場所維護單位已於夜間完成修復補強，未影響公共安全；另針對國賓飯店，重點檢查地下室結構、緊急發電機及燃油儲存設施，確認設備固定良好、運作正常，符合消防規範。此外，南寮遊客中心及竹光綜合運動中心，經會同管理人員巡視，建築物內外均未發現異常龜裂或地震受損情形，整體狀況良好。

消防局長李世恭針對竹光運動中心等4處指標場所完成巡勘，確認公共安全結構。

工務處長陳明錚說明，市府同步巡視多項重點公共工程，經檢視均維持正常，並依高市長指示，要求工程團隊嚴格落實「地震後工程設施檢核程序」，針對總圖書館、慈雲路空橋及關埔國小體育館四期工程等重點項目進行結構檢核，目前回報結果皆無異常，後續將持續加強監控工程安全。

此外，民政處、警察局、都發處等局處亦依權責進行巡視作業，共同守護市民安全。民政處長施淑婷偕同三區區長及里長巡視活動中心與重要公共設施，於「柯湳二街災搶復建工程」巡視期間，里民反映高市長與市府於地震後迅速派員搶修並關懷地方，讓居民感到相當安心；都發處長蘇文彬則針對東大路三段（富宇天闊）地層下陷區域加強監測，經查水平支撐未見變位、預壘樁無新增裂紋，亦無新增出水點；警察局各分局及派出所建築外牆均無磁磚脫落情形，發電機測試運作正常；產發處長嚴翊琦率領團隊巡視果菜市場亦未發現異常，整體供應鏈維持穩定。



