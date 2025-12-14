有感大降溫！ 今晚到明晨最冷下探10度「這天回溫」

[Newtalk新聞] 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今（14）日清晨受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫出現在基隆彭佳嶼僅12.5度，寒意十足。 吳德榮表示，隨著乾空氣持續南下，雲層與降水回波逐步往南移動並消散，整體天氣型態轉為乾冷穩定。依最新歐洲中期預報中心（ECMWF）於13日20時發布的模擬結果顯示，今（14）日至週二（16日）清晨，各地大致為晴朗穩定天氣，白天在陽光照射下感受相對舒適，但早晚氣溫偏低。 他進一步指出，今晚、明（15）日清晨以及週二清晨，在輻射冷卻效應加成下，低溫情況最為明顯。這波冷空氣不僅為入冬以來最強，也是首波可達「大陸冷氣團」等級的冷空氣，本島平地不排除出現接近、甚至挑戰10度以下低溫，提醒民眾務必加強保暖措施。 此外，隨著大氣明顯轉乾，高山已喪失降雪或飄雪條件。今日各地氣溫預估為北部10至19度、中部11至23度、南部13至28度、東部12至27度，日夜溫差相當大，早出晚歸應特別留意衣著調整。 展望後續天氣，週二白天起至週三冷空氣逐漸減弱，各地氣溫回升，天氣持續晴朗穩定

新頭殼 ・ 3 小時前