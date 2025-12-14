有感大降溫！ 今晚到明晨最冷下探10度「這天回溫」
全台有感降溫，今（14）日平地最低溫出現在連江縣東引11.8度，台灣本島平地最低溫新北市石門富貴角13度，中央氣象署預測，今晚至明日清晨是本波冷氣團最冷時段，可能出現10度以下低溫。
氣象署指出，入冬以來首波冷氣團南下，今天中部以北及東半部整天偏冷，南部早晚也偏冷。白天各地大多晴到多雲，北部、宜蘭17、18度，花東20、21度，中南部23至25度，入夜後溫度更低，越晚越冷，請添加衣物，注意保暖。
明天周一清晨將達到最冷，中部以北、宜蘭及金馬低溫約12-14度，空曠地區或近山區可能更低，南部、花東及澎湖約14-17度。好消息是，天氣逐漸轉為「乾冷」，各地大多是晴朗的好天氣，只有東半部地區、中部以北山區有零星雨。
明天白天因太陽照射，高溫回升，因此日夜溫差大，請留意溫度，調整穿著。
其他人也在看
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 8
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
變冷了注意！氣溫即將「斷崖式下降」 最冷時機點氣象署全說了
即時中心／高睿鴻報導天氣變冷了注意！氣象署預報員劉沛滕今（13）日說明，因東北季風影響，各地清晨以後氣溫都偏涼，唯獨中南部的白天，稍微比較暖和一些；但值得注意的是，今晚各地就開始受大陸冷氣團南下影響，氣溫均會顯著下降，預計明（14）天至後天清晨，是相對最低溫的時間點。尤其，北部大多數地區，最低可能降至13至14度；部分地區甚至恐出現10至12度低溫，顯示這波冷氣團威力較強，民眾應做好保暖工作。民視 ・ 22 小時前 ・ 7
厚外套準備好！入冬首波冷氣團將殺到 急凍12度時段曝光
受到今年首波冷氣團南下影響，全台將在本週末迎來明顯降溫。氣象單位提醒，週日（14日）到週一清晨（15日）將是此次冷空氣最強、氣溫最低的時段，民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
快訊／青森6.7強震！日本氣象廳緊急開記者會 「首波海嘯」已抵達
日本青森縣東方外海當地時間12日上午11時44分再度發生強震，規模達6.7，氣象廳隨即對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣及宮城縣發布「海嘯注意報」，並呼籲民眾立即遠離海岸，稍早第一波海嘯已抵達青森縣小川原港。對此，稍早氣象廳宣布將於日本時間中午12時50分召開緊急記者會說明相關情況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
冷氣團強襲「3地體感僅6℃」 專家揭「這天回暖」！
生活中心／江姿儀報導今（14日）受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部偏冷，南部則早晚偏冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。中央氣象署指出，明（15日）大陸冷氣團減弱，各地回溫，但早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大。對此，氣象專家林得恩提醒，今（14日）將「愈晚愈冷！」，今、明兩天降溫明顯。民視 ・ 46 分鐘前 ・ 1
冷氣團何時抵達台灣？ 鄭明典曬1圖示警：很接近了
今晚起大陸冷氣團南下，中部以北有感降溫，前氣象局長鄭明典指出，目前冷高壓沿著青藏高原邊緣往南移動，冷空氣尚未到達台灣，但是很接近了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
大陸冷氣團今晚南下 氣象專家：全台「冷的非常有感」
今（13）日白天天氣仍受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區環境水氣偏多，降雨較為持續。氣象專家林德恩表示，今晚起大陸冷氣團開始南下影響，中部以北及東北部地區氣溫會進一步下降。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
入冬來最強首波大陸冷氣團！低溫下探10度 專家曝回暖時間點
入冬以來最強的首波大陸冷氣團報到，中央氣象署指出，今（14）日中部以北及東半部明顯轉冷，南部早晚偏冷，清晨低溫約14至16度，入夜後中部以北及宜蘭低溫下探12度，部分地區不排除更低。天氣轉為乾冷，各地多為晴到多雲，僅北海岸、東半部及山區有零星降雨。氣象專家吳德榮表示，今起至週二（16日）清晨受輻射冷卻影響，早晚最冷，平地恐逼近10度。預估週二白天起冷空氣減弱，週三起氣溫逐步回升，天氣維持穩定晴朗。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 4
週日大怒神式降溫「恐跌破10度」 北部3500米高山有望飄雪
東北季風持續影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部大雨，且大陸冷氣團14日至15日清晨影響最有感，局部低溫恐跌破10度，而3500公尺以上高山13日晚間至14日有降雪機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
陸中科院團隊突破性發現 地球深處可能存海量原始水
大陸中國科學院廣州地球化學研究所科研團隊透過高溫高壓實驗，成功模擬地下660公里的極端環境，發現地幔主要礦物布里奇曼石在高溫下具有顯著富水能力，暗示地球上千公里深處可能存在未被發現的重要原始水儲庫。這項研究成果12日刊登於國際學術期刊《科學》。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
冷氣團報到入夜明顯降溫 低溫下探10℃ 最冷明晚至周一清晨
中央氣象署警示今晚大陸冷氣團南下，氣溫將明顯下降，中部以北、宜蘭低溫攝氏11度到14度，局部地區可能出現10度低溫，最冷時間點在明晚至周一清晨 。氣象署預報員劉沛滕指出，今晚起海拔3500公尺以上高山有零星降雪機會，明天天氣轉為乾冷。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前 ・ 24
青森強震上修6.9！海嘯警報解除 仍要小心規模8以上巨震
日本今（12日）再度經歷一場震撼，青森縣外海強震規模上修到6.9，震源深度約17公里。這起地震在北海道、東北地區與關東甲信越甚至靜岡縣都有感，其中，青森縣的八戶市、十和田市等地，以及北海道函館市、岩手縣盛岡市、宮城縣登米市等地均觀測到最大震度4級的搖晃。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
今年首波大陸冷氣團逼近中！ 鄭明典一圖示警：很快有溫度上的反應！
今年入冬第一波大陸冷氣團將在今（13）晚起南下，氣溫將「溜滑梯式」驟降！前氣象局長鄭明典在臉書PO出預測圖示警，冷空氣已經很接近了，很快就會有溫度上的反應！鄭明典說明，此圖是今早8點的地面氣壓和降雨預台視新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
超猛冷氣團襲台！「這時段」是高山降雪唯一機會 低溫恐殺到10度下
入冬最強的大陸冷氣團將在今（13）晚報到！引頸期盼高山初雪的民眾，請把握可能機會。氣象專家指出，海拔3500公尺以上的高山，在今日下半天到深夜將處於微量飄雪「臨界條件」，是本波冷空氣最有可能降雪的時機。隨著入夜氣溫續降，高山水氣與低溫能否短暫配合，成為追雪族關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
竹苗、連江週一體感下探6度 北東週四再接雨
冷氣團來了！預計這波最冷時刻落在14日晚間至15日清晨，3地體感溫度最低再跌到6度左右，同時水氣減少，整體轉乾冷，迎風面的北部、東部局部有雨。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
吳德榮：今至週二清晨防10度以下低溫 週二白天起回暖
[Newtalk新聞] 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今（14）日清晨受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫出現在基隆彭佳嶼僅12.5度，寒意十足。 吳德榮表示，隨著乾空氣持續南下，雲層與降水回波逐步往南移動並消散，整體天氣型態轉為乾冷穩定。依最新歐洲中期預報中心（ECMWF）於13日20時發布的模擬結果顯示，今（14）日至週二（16日）清晨，各地大致為晴朗穩定天氣，白天在陽光照射下感受相對舒適，但早晚氣溫偏低。 他進一步指出，今晚、明（15）日清晨以及週二清晨，在輻射冷卻效應加成下，低溫情況最為明顯。這波冷空氣不僅為入冬以來最強，也是首波可達「大陸冷氣團」等級的冷空氣，本島平地不排除出現接近、甚至挑戰10度以下低溫，提醒民眾務必加強保暖措施。 此外，隨著大氣明顯轉乾，高山已喪失降雪或飄雪條件。今日各地氣溫預估為北部10至19度、中部11至23度、南部13至28度、東部12至27度，日夜溫差相當大，早出晚歸應特別留意衣著調整。 展望後續天氣，週二白天起至週三冷空氣逐漸減弱，各地氣溫回升，天氣持續晴朗穩定新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
今晚急凍！冷氣團來襲北台「下探11℃」 高山可望迎今冬首雪
（記者張芸瑄／綜合報導）中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，全台今晚起氣溫將明顯下滑，北部地區預估出現「滑梯式 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今濕冷到晚上更冷！首波冷氣團南下 最低溫挑戰10度以下
今（13日）全台天氣持續受東北季風影響，北部、宜蘭及大台北山區雨勢較明顯，迎風面降雨較持續，部分地區甚至有局部大雨機率，出門請攜帶雨具並留意瞬間強降雨。新竹以北、花東與恆春半島也有局部短暫雨；苗栗以南則多雲到晴，溫度明顯偏涼，北部高溫約21度左右，中南部及東部約25至28度。清晨低溫約17至20度之間，請適時增添衣物。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷氣團今殺到！入夜「氣溫驟降轉冷」 最低溫急凍12度
今（13）日受東北季風影響，清晨各地低溫大多在17至20度間。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，入冬首波冷氣團將於今日下半天逐漸南下，各地入夜後氣溫會驟降轉冷，另外，前中央氣象局長鄭明典也說，冷空氣雖尚未到達台灣，但是很快就會有溫度上的反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話