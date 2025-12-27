「有感科技」助攻 經濟部助原民部落永續願景

記者郭曉蓓／臺北報導

經濟部產業技術司今（27）日在屏東瑪家國中舉辦「科技孕育・原鄉創新」成果展，現場展示多項結合原民文化與前瞻科技的創新應用，包括提升產量的「智慧芒果管家」、登上米其林餐桌的小米料理，以及阿塱壹古道的AI數位導覽等。經濟部透過「有感科技」助攻，點亮原住民部落永續願景。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，科技是縮短城鄉數位落差的關鍵。經濟部以系統整合方式將創新技術導入原鄉，不僅是提供「有感科技」作為發展引擎，更要達成「科技平權」，讓部落產業在數位化與自動化的助力下，具備接軌國際的特色與實力。

經濟部說，本次成果展聚焦三大核心主軸，展現科技深化原鄉的實質效益。其中，「科技加值」讓農產品產值翻倍，用AI科技進入智慧溫室，讓霧台鄉「金釵石斛」存活率提升至 95% 以上，也開發蘭花蜜露系列套組等產品，經濟效益達6,000萬元以上；協助在全國土芒果產量最大的瑪家鄉，建置10公頃的環境感測與智慧化澆灌系統，提升產值逾10%；攜手2024米其林推薦主廚林祺豐，將原鄉小米轉化為精緻創意料理，包括小米刺蔥味噌醬等，台灣酢醬刺蔥風味料理包已與日商合作，最快明年2月即可跨足日本高端市場。

其次，「沉浸體驗」是運用AI導覽串聯觀光，打造部落創生經濟，經濟部支持工研院開發AR智慧導覽與Line數位嚮導系統，目前已在烏來、光復、延平巡迴實施，吸引數千人次體驗。今年更正式導入屏東「阿塱壹古道」，遊客可透過手機即時接收部落歷史與文化深度導覽，透過科技引流人潮，帶動地方觀光消費。

經濟部說，第三是「智慧培育」，科技力也延伸至部落人才培育，計畫將「科技棒球輔助訓練系統」導入紅葉國小及忠孝國中（頂庄棒球場），透過影像辨識與大數據分析投打表現，讓部落青少年球員能享有與職棒同等級的科學化訓練，精準精進球技。

經濟部產技術司在屏東瑪家國中舉辦「原鄉智慧科技深化計畫」成果展，並展示多項結合原鄉文化與科技的創新應用。（圖由經濟部提供）

工研院協助農民以科技將農業剩餘優質資材活化再利用，將許多農產品加值為創意食材，攜手2024米其林推薦主廚林祺豐（中），將原鄉小米轉化為精緻創意料理，成功提升價值。（圖由經濟部提供）

經濟部產業技術司支持工研院開發AR智慧導覽與Line數位嚮導系統，今年更正式導入屏東「阿塱壹古道」，遊客可透過手機即時接收部落歷史與文化深度導覽，AI導覽串聯觀光，打造部落創生經濟。（圖由經濟部提供）