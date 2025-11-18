即時中心／林耿郁報導

今（19）天持續受東北季風影響，夜晚及清晨台南以北、宜蘭低溫約15至17度，局部溫度會再更低一些，高屏及花東也只有18至20度，各地皆感受涼冷，請注意保暖；白天北台灣回溫不明顯，仍僅17、18度，其他地區白天稍回升到20度以上，尤其南部可以來到25至27度，感受較舒適溫暖。

降雨方面，氣象署預報，今天迎風面桃園以北、宜花有局部短暫雨，整體水氣逐漸減少，但降雨機率仍高，竹苗、台東及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區在清晨到上午也可能有零星飄雨，到中午過後逐漸轉為多雲到晴。

離島天氣：澎湖陰天，18至20度；金門多雲短暫雨，15至19度；馬祖晴時多雲，13至15度。

風浪方面，高雄以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部8到10級強陣風發生機率，尤其澎湖可能局部有十級以上強陣風出現；沿海浪高約3至5米，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今受東北季風影響，中南部污染物稍易累積；雲嘉南及台東沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南及台東局部地區，短時間可能達橘色提醒等級。

原文出處：快新聞／有感降溫！今北部濕冷有雨 雲嘉南、台東空品恐亮橘燈

