有房、錢也難安穩！7旬夫妻因「1變數」存款慘遭慢慢掏空 晚年生活亂套

財經中心／王文承報導

一對7旬的夫妻，原本以為人生已進入安定階段，沒想到卻因家人成為變數，讓原本規畫好的退休生活逐漸失衡。（示意圖／PIXABAY）

許多人認為，只要退休後沒有房貸與負債，再加上穩定的退休金與存款，就能安穩度過晚年，卻往往忽略突如其來的額外開銷，以及家庭關係可能帶來的長期消耗。日本東京近郊就有一對年過7旬的夫妻，原本以為人生已進入安定階段，沒想到卻因家人成為變數，讓原本規畫好的退休生活逐漸失衡。

7旬夫妻擁3千萬資產 因1變數存款遭掏空



根據《THE GOLD ONLINE》報導，77歲的佐藤誠（化名）與75歲的妻子佳代（化名）早在20年前就已清償房貸，兩人每月合計可領取超過30萬日圓（約新台幣6萬元）的年金，手中也有約3200萬日圓（約新台幣647萬元）的存款，親友關係和睦，在外人眼中堪稱「理想的退休家庭」。

廣告 廣告

然而，這樣的平靜生活，卻在52歲的長子正人突然返家後出現轉折。正人原本在中型製造業任職，去年因健康因素離職，失去收入後已無力負擔東京高昂房租，於是向父母提出「暫時回家住一陣子」的請求，並表示會盡快重新找工作。夫妻倆一時心軟答應，卻沒想到這個「暫時」一住就是一年。

隨著時間過去，正人幾乎整天待在房間滑手機，求職進度有限，家務也鮮少分擔，但家庭支出卻明顯增加。不僅伙食費上升，水電瓦斯費每月也多出近8000日圓（約新台幣1619元），還不時向父母開口請求代墊手機費、保費等開銷。

雖然單筆金額看似不大，但長期累積下來，讓佐藤夫妻的壓力與疲憊不斷加深。佳代坦言，最令人難受的並非金錢本身，而是那種「被視為理所當然」的感覺。

她表示，這些存款原本是為未來的醫療、照護與突發狀況所準備，如今卻一點一滴被「預料之外的孩子」消耗。更讓她五味雜陳的是，兩年前為退休生活進行的無障礙裝修，甚至預留了照護空間，現在反而成了兒子的長期住所。

佐藤先生也無奈指出，原本為安享晚年所準備的最後居所，如今卻成了承接孩子人生卡關的避風港。夫妻倆多次委婉詢問兒子未來打算，卻總被「現在工作不好找」、「這個年紀真的不容易」等說法敷衍帶過，始終沒有離開的打算。對佳代而言，心理壓力更為沉重，她甚至不敢對外人提起這段經歷，內心充滿自責與羞愧，彷彿一切都是自己教養失敗所致。

事實上，這樣的情況在日本並不罕見。根據日本總務省2024年家庭調查，有兩名以上成員的退休老年夫婦，平均每月支出為25.6萬日圓（約新台幣5.1萬元），但實際收入僅約22.2萬日圓（約新台幣4.4萬元），許多家庭長期處於「入不敷出」的狀態。

日本專家指出，高齡父母與無業或失業的成年子女同住，不僅會拉高生活成本，也會讓原本單純的退休規畫，延伸出扶養責任、生活界線與未來繼承等複雜問題，其精神負擔往往比金錢壓力更為沉重。

專家建議，面對這類狀況，並非一定要「狠心趕人」，而是應及早建立清楚的界線，例如透過家族信託、借貸契約，或明確約定生活費分擔與居住期限，讓責任與權利透明化；必要時，也可尋求理財顧問或社福機構協助，由第三方介入溝通，避免家庭衝突升高。

或許，退休人士真正需要重新思考的，不只是「錢是否足夠」，而是老後該如何拿捏與家人的距離，才能在照顧彼此的同時，也不讓自己的人生被一併耗盡。。



更多三立新聞網報導

砸錢9成會倒？他疑「這1類店」難賺卻滿街開 老闆真實動機：請三思

有人抱走百萬了！7-8月中獎發票8幸運兒沒現身 財政部急尋 這天就歸零

香氣撲鼻！好市多新出「1款神級零食」 一票會員瘋搶：吃一口停不下來

開盤／記憶體雙雄威剛南亞科點火 科技股回魂台股開盤狂漲300點

