有把握才出手！林萱瑜曝與老公交往細節 試探撇步曝

林萱瑜所飾演的角色陷入情感糾葛，暗戀陳謙文卻遇上「情敵」大牙。（圖／三立提供）





八點台劇《百味人生》劇情高潮不斷，林萱瑜在劇中飾演謝承均、陳珮騏的「女兒」，雖是千金大小姐，但被網友形容是「最不霸道的千金」，不是兩人親生，卻是家中最受疼愛的一位。

林萱瑜在劇中飾演謝承均、陳珮騏的「女兒」，但被網友形容是「最不霸道的千金」。（圖／三立提供）

林萱瑜在劇中飾演謝承均、陳珮騏的「女兒」，但被網友形容是「最不霸道的千金」。（圖／三立提供）

隨著劇情發展，林萱瑜所飾演的角色陷入情感糾葛，暗戀陳謙文卻遇上「情敵」大牙，眼看戀情岌岌可危，千金大小姐也開始化被動為主動。被問到與大牙的對手戲如何拿出氣勢，她笑說：「我本人其實滿悍的，只是劇中角色比較善良、還沒機會發揮。我也很期待後面能有更強烈的反擊戲。」

廣告 廣告

談到現實生活中是否也有「霸氣一面」，林萱瑜直率回應：「如果有人想靠近我另一半，我一定會讓對方知道誰是正宮！」但也強調自己在感情中不會用壓制的方式經營，「兩個人在一起是平等的，我比較直接，有話就說，不是小女生那一型。」

對於「感情是否能爭取」這題，林萱瑜的態度相當務實：「強摘的果實不會甜，我沒有強摘過。只要我感覺對方沒意思，我就會立刻退縮，瞬間失去興趣。」她笑說，自己向來理性又敏銳，不會把時間浪費在沒有結果的感情上。

林萱瑜與大牙的對手戲。（圖／三立提供）

林萱瑜與大牙的對手戲。（圖／三立提供）

回憶與老公韓宜邦交往的初期，她坦言兩人互動自然、不刻意：「我們是互相的，不是誰特別主動。像一開始約吃飯，我會先試探他反應，他也會說『我也想吃』，那我就知道中了！」她笑說，感情裡她喜歡穩健出擊，「沒有八成把握，我不會貿然行動。」

至於觀眾期待她在劇中展現更強烈個性，林萱瑜也笑著呼應：「我也好期待！角色對阿嬤和舅舅都很有叛逆個性，卻一談戀愛就變戀愛腦，很奇怪！」她自嘲演好人太久「很內耗」，直言：「演好人真的很難，太善良會被罵，還要忍氣吞聲，很不過癮。我還是比較喜歡演壞一點、有層次的角色。」

林萱瑜甚至笑說，過去演小三的戲讓她超爽，她形容：「那種跨越道德線的衝突最有戲，能演得合理就很過癮。」談到感情觀，林萱瑜強調最重視專一與界線，更指出：「我對那種中央空調型的男生完全沒興趣，太沒安全感。男女都一樣，要有界線才有尊重。我不當備胎，也不搶別人，能吸引就自然吸引，這才浪漫。」



【更多東森娛樂報導】

●黃少祺入伍遭下馬威！「徒手摳尿垢」一個月 認曾想閃兵

●亮哲認入伍「人氣下滑」 丁國琳父當兵超狂經歷曝

●劉書宏成奶寶少爺！急撇像紈褲子弟：是認真工作的藝人

