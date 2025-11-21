有拜有保庇! 女騎士倒退出內輪差外 車毀人逃生

中部中心／張家維 南投報導

生死一瞬間！南投竹山鎮20日下午，發生驚險車禍！一名女騎士，剛從紫南宮拜拜後，騎機車準備再前往竹山另一間廟宇拜拜，路口一輛砂石車在右轉時，差點將她連人帶車捲進車底，還好女子及時棄車逃生，只有雙腳擦挫傷，直呼差點死掉！

路口處摩托車直行，突然後方砂石車搶進，居然是要右轉，從車底縫隙看到驚險畫面，騎士趕快停下來，還不夠，雙腳落地不斷嚕，巴庫巴庫，來不及了，直接棄車逃生。砂石車整個轉彎車身都轉正了，看到騎士連滾帶爬、灰頭土臉、趕快起身。眼看機車被輾壓帶著走。李姓騎士：「九死一生，被輾過去就完蛋了。」

腳上還有膝蓋都是傷，55歲的李小姐回想當時，仍舊心有餘悸，嚇得發抖！20日下午1點多，李小姐剛從竹山紫南宮拜拜後，騎著摩托車要再前往竹山另一間廟宇拜拜，沒想到半路碰上砂石車強行阻斷去路，差點沒命。李姓騎士：「我往前走，結果他的一個大轉彎，就把我捲進去了，碰到我的時候，我覺得已經來不及了，會死掉，一瞬間就趕快抽身出來滾出來。」





還好當時自己有警覺，後方砂石車欺進，車頭搶過"毆兜賣"，竟然是要右轉，李小姐停車外加倒退嚕，嚕出內輪差外，車被壓毀人逃生，不然在砂石車輪下的就不是歐兜賣而是她的body！竹山警分局第四組組長曾英浩：「大型車輛本身有很大的視野死角，加上轉彎時後輪會向內縮，產生較大的內輪差，提醒用路人務必與大型車，保持3公尺的安全距離，也呼籲大型車轉彎時，務必禮讓直行車。」險些被捲進車底，李小姐慶幸有拜有保佑，更慶幸自己提高警覺，救了自己一命。





《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：驚險畫面！女騎士綠燈剛起步 險遭右轉砂石車「壓平」

