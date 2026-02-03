有拜有保庇！霹靂宮「雷公爺」掌電 科技大老必拜財神廟曝

記者黃珊、林柏宇、吳崑榆、張浩譯 / 綜合報導

今天是民間習俗中的土地公尾牙，也是補財庫的好時機。鴻海財務大將「錢媽」率領團隊赴紫南宮求業績，而科技大老闆也有各自的愛廟，帶您來看。

新竹普天宮竹科人必拜。

科技老闆愛拜廟！這間位在新北中和區的霹靂宮，裡面的雷公據傳可以保佑供電穩定，因此吸引許多科技公司和老闆慕名而來。

宮內許多壁雕、石雕都由科技業者捐贈，也讓霹靂宮充滿濃濃科技味。

文史研究者林玫莉：「人類賦予什麼責任呢，就是賦予（雷神）一個神職，就是懲凶罰惡。在這邊有很多電子工業的人他們進來這邊進駐，他們也會來拜雷神，因為電嘛！」

霹靂宮拜雷神。

老闆們各有信仰，像台積電創辦人張忠謀和神通、友達高層，都曾去大直植福宮參拜；而坐落在台北大安區的內埔福安宮，據傳也是國泰金高層的愛廟；而位在板橋的慈惠宮，則是鴻海創辦人郭台銘的「起家廟」。還有竹科人最愛的普天宮，晶圓雙雄創辦人都曾來訪；以及被稱為科技土地公的集福宮，是竹科大廠開工前必拜之處。

科技大老必拜財神廟曝光。

科技大老必拜財神廟曝光。

竹科公司副總張先生：「所有竹科的人，只要是逢年過節，或者是重大事情，我們都會來土地公這邊參拜，拜完之後，生意就變得非常旺。」

已退休的鴻海財務大將錢媽媽黃秋蓮，也領軍團隊到南投紫南宮祈福迎財運。

財經專家邱敏寬：「好多大老闆都認為可以幫神明出錢出力，這個是可以為未來，不管是公司的治理，可以把公司下一代累積福報，特別是科技業老闆。」

科技大佬重視民間習俗，祭拜神明祈求平安，更希望訂單穩定成長，討個好兆頭。

