有揮手！學生控司機「連2站不停」態度差 站長：再教育

宜蘭1766路線公車在24日放學時間發生爭議事件，有學生控訴司機連續兩站不停靠，明明有人揮手卻被忽略。國光客運羅東站站長白文玲解釋，當天4點班次因電量不足延誤發車，導致人潮擠到下一班車，造成客滿情況。事件引發乘客對公車服務的關注，也凸顯了公共運輸在尖峰時段的運營挑戰，站長表示將加強對司機的教育訓練。

1766路線公車從宜蘭南方澳發車往烏石轉運站方向，途中經過湧泉站到蘇澳國中站等4個站點，放學時間通常會有許多學生等車。然而，有學生反映在24日放學時，司機在聖湖、蘇澳國中連續兩站都沒有停靠，即使有人揮手示意。學生表示，司機不斷重複「客滿」且態度不友善，但他們認為車上根本沒有客滿。

國光客運羅東站站長白文玲透過電話訪問解釋這個情況。她表示，當天4點的班車因為電量不足，無法立即充電發車，後來公司趕緊將後面的班車補上。由於前面的班車沒來，大量乘客都擠到下一班，導致載了幾站後就已經客滿。白文玲說，駕駛有告訴同學往後站，不要一直擠在門口，公司後續也有補上班次，只是時間比較晚。

針對司機到站不停的情況是否常見，多位民眾表示平時公車都有正常停靠。一位民眾說：「都有停，比較多啦。」更表示：「這裡的司機都很好，都叫我們坐好才敢開，真的很好。」雖然有人認為過站不停不應該發生，但也有乘客為司機緩頰，認為司機平時服務態度良好。

對於客滿時的處理方式，一位非當事司機表示，即使客滿也會停下來讓乘客上車。白文玲強調，車上客滿時如果有人招手，司機仍應該停下來，開門向旅客解釋情況，請他們等下一班車。她表示將再教育司機。只是，乘客多，耽誤了時間 ，雙方難免心情不好。

