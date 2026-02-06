有收入、沒工作難租房？「2職業」成包租公最愛！關鍵原因曝

實習記者藍子瑄／台北報導

租屋如同一場隱形面試，房東往往從談吐、外表到背景評估租客是否合適。（示意圖／PIXABAY）

租屋市場競爭激烈，沒有職業會被房東打槍嗎？一名網友近日在 PTT 發文詢問「沒有職業會比較難租房嗎」，坦言自己想辭去工作、搬出去獨居，但聽說不少房東會看租客職業，讓他相當猶豫。貼文一出，引發網友討論，不少人直言：「房東其實是在面試你。」

原PO提到，過去曾聽一名「包租公」的朋友分享，自己在挑選租客時，會偏好工程師或護理師，因為住處多半只是用來睡覺，也因此讓他擔心，就算有錢，若沒有穩定職業，恐怕在租屋市場上「不吃香」。

房東看什麼？網友直言「不是怕沒工作，是怕沒錢」

有網友指出，房東擔心的不是「有沒有上班」，而是「房租能不能穩定繳」。有人直言：「第一怕你沒錢，第二怕你拿房子亂用。」只要能交代收入來源，例如年繳房租、提供稅單或帳戶紀錄，其實比職業名稱更重要。

廣告 廣告

也有網友分享經驗，表示只要外表乾淨、談吐正常、情緒穩定，加上能說明租金來源，即使是無業、在家操盤股市，也未必沒有機會。

專家解析：房東偏好「穩定、單純」租客

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，多數房東在出租一般住宅時，最重視的是居住穩定與單純性，尤其偏好家庭型租客，因為有學區、孩子等因素，租期通常較長。

相較之下，對於收入不穩定，或被認為交友複雜的八大行業，房東普遍較排斥；知名企業或工作穩定的租客，往往更容易取得信任。

更多三立新聞網報導

高鐵「神速夜車」跳過1縣市不停 網笑：南港到台南「板南線」只要83分鐘

只花23元就中1000萬！統一發票17人爽抱千萬 超商、全聯狂開大獎

過年採買注意！年節食品20件不合格 「這些」恐含毒：蔬果、泡菜都上榜

違規最高罰9萬！駕駛小心了 國道3月新制上路「16站點」狠抓

