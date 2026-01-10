「有政府很可惡！」她抨擊：去年沒錢買衛生紙、今年沒錢補貼TPASS

由於115年中央政府總預算持續在立法院卡關，外傳TPASS通勤月票可能因此停擺，台北市的經費如果沒有中央協助，只能撐到今年中。對此，國民黨台北市議員王欣儀痛批，民進黨政府「有政府很可惡，除了恫嚇民眾，還會做什麼？」

王欣儀。(圖/截自王欣儀臉書)

針對外界憂心，TPASS通勤月票可能因為總預算卡關而影響通勤族權益，台北市副市長林奕華日前曾表示，各縣市的預算到今年5、6月經費都還足夠，絕對不會讓TPASS通勤月票斷炊。

王欣儀9日在臉書貼文寫道，最近不少通勤朋友擔心詢問她，因為民進黨府院黨與部分媒體不斷散布TPASS月底就會斷炊的錯誤訊息，甚至點名北北基桃是重災！？

廣告 廣告

TPASS通勤月票。(圖/中央社)

王欣儀表示，事實上，民進黨政府不好好與藍、白溝通總預算，卻一再用聳動說法製造恐慌，去年說租屋補助可能取消，說政府沒錢開燈、買衛生紙，今年又把同樣的操作用在攸關通勤族權益的TPASS上。

王欣儀指出，她第一時間幫大家追蹤了解，確認市府實際預算狀況後，答案很清楚，北北基桃TPASS完全沒問題。經過盤點，去年結餘款加上地方政府先行支應的預算，目前共有28.9億元可運用，足以支應TPASS運作至今年6月底，通勤族權益不受影響。

王欣儀表示，市府也將持續評估各類運輸業者的營收補助比例，確保業者穩定營運，讓大家安心使用定期票，請不要被錯誤訊息誤導。她也強調，公共政策不該被拿來操作對立，更不該反覆用來恫嚇民眾。

延伸閱讀

F-16飛官辛柏毅失聯！海上搜救照明彈不停歇 三仙台「鏡頭君」全直擊

大逆轉！國防部宣布不涉機密公文免逐段標示「無」

國防部花15億採購子彈！馬文君曝比自製高3倍 提3疑點要求回應