有政治意圖？疑軍事形式練槍 香港首引「非法操練罪」逮9男

香港警方國安處首次引用《國安條例》下的「非法操練罪」，逮捕九名男子，因為他們涉嫌在工廠大樓進行槍械訓練。部分被捕人士更曾身穿，反送中抗爭的「黑暴常見服裝」現身宏福苑大火現場，引發當局高度關注，擔心反送中的黑暴浪潮，捲土重來。

香港國安處近期成功偵破一起嚴重案件，逮捕9名男子涉嫌在屯門和油麻地大樓內進行軍事槍械訓練，並首次引用《國安條例》下的「非法操練罪」將他們緝拿到案。警方在行動中檢獲多支氣槍、刀劍、爆破物品及3D列印機，疑似被用於自製槍械或零組件。此案發生的同時，反送中運動關鍵人物黎智英的案件即將宣判，引發外界對香港局勢的高度關注。

香港國安處在這次行動中檢取了五支氣槍，包括長槍和手槍，還有用於操練的仿製短刀、長劍、搏擊用具和懷疑爆炸品，以及一批印有貶損特區政府字句的物品。根據警方接獲的線報，這9名嫌犯中有幾位曾穿著反送中抗爭常用的服裝出現在宏福苑大火現場，這讓當局懷疑他們可能別有居心。

香港國安處總警司李桂華表示，當局仍在調查嫌犯當時的意圖。他強調，火災後發生的許多事情令他們感到擔憂，而這些特定服裝的出現，讓他們感覺黑暴的苗頭已經顯現。李桂華解釋，「非法操練罪」是指任何人在未經相關單位准許下，向他人提供「指明操練」，例如用攻擊性武器訓練、進行軍事練習或變陣演習。不過他也指出，若訓練只與娛樂目的有關，則不算違法行為。

這起案件發生之際，反送中抗爭已過去6年多，而運動中的重要人物—香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力的案件即將在15日宣判。黎智英自2020年因違反《國安法》入獄後，至今已被關押超過5年。西九龍法院為此案開放了100多個記者席和500多個公眾席，讓各界旁聽。若罪名成立，黎智英最高恐將面臨無期徒刑。

