有效運力受限支撐 貨櫃市場近期整體持平走揚

貨櫃市場近期仍受「有效運力受限」支撐，整體基本持平走揚，波羅的海即期指數短期波動有限，但與耶誕節前水平相較仍明顯走揚，運價上漲約一·六％，若較去（二○二五）年十二月二十四日期間相較上漲約一六·九％左右。

波羅的海交易所發布最新市場報告，中國︱美國西海岸（FBX01）線較上周上漲四·九％，較耶誕節上漲二八·六％。中國︱美國東海岸線較上周上漲五％，較耶誕節上漲一七·三％。中國－北歐線較上周下跌一·六％，但較十二月二十四日上漲九·五％。中國－地中海線較上周下跌一％，但較十二月二十四日上漲一九·八％。

波交所分析，市場仍受「有效運力受限」支撐，原因包括航班時刻擾動導致的排班紊亂，航程延長帶來的在途運力佔用，網路調整持續進行，以及年初部分班輪公司上調基礎運價的計劃落地。儘管短期動能趨於穩定，但與十二月下旬基準相較的價格韌性顯示，當前市場的結構性緊張程度，仍高於往年同期的常態水平。