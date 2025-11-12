有時候覺得煩 覺得懶 覺得提不起勁 這樣吃＋做

有時候覺得煩、覺得懶、覺得提不起勁，其實只要補對營養搭配對的活動來調整體內激素，就能讓情緒重新回到穩定軌道。

各種症狀這樣吃＋做： 情怒 提升血清素 這樣吃：香蕉、豆製品、全穀類 這些食物富含色胺酸 是血清素的原料 能讓大腦放鬆 幫助情緒更平穩 這樣做：深呼吸、聽音樂放鬆 呼吸能刺激副交感神經 音樂則能安撫情緒 有助穩定心跳與情緒波動

疲憊&拖延症 提升多巴胺 這樣吃：酪梨、堅果、黑巧克力 富含酪胺酸與鎂 能促進多巴胺分泌 幫助腦袋更有動力與成就感 這樣做：冷水澡、設定小目標 冷水刺激可讓神經瞬間甦醒 設定小目標並執行則能給大腦「完成任務」的快樂訊號

廣告 廣告

恐懼&懶惰 提升腎上腺素 這樣吃：綠茶、咖啡、柑橘類 咖啡因與維生素C可短暫提神 讓腎上腺素分泌幫助專注 這樣做：深呼吸、波比跳 透過規律呼吸讓血氧提升 搭配快速運動啟動「行動模式」

壓力大 降低皮質醇 這樣吃：深綠菜、全穀類、雞胸肉 富含B群與蛋白質 幫助穩定皮質醇分泌 減少長期壓力造成的疲勞 這樣做：散步、看風景 散步時放慢步調能降低壓力荷爾蒙 大自然能刺激多巴胺與血清素產生

情緒低落 提升內啡肽 這樣吃：辣椒、黑巧克力、香蕉 辣椒素與可可能刺激內啡肽分泌 幫助對抗低落與焦慮 這樣做：跑步、遛狗 有氧運動能產生「跑者愉悅感」陪毛孩散步更能安撫壓力反應

失眠 提升褪黑激素 這樣吃：櫻桃、核桃、燕麥 這些食物能促進褪黑激素自然分泌 幫助身體辨識「睡眠時間到了」 這樣做：曬太陽、泡澡 白天曬太陽能調整生理時鐘 泡澡放鬆肌肉幫助更快入睡

焦慮 提升GABA 這樣吃：牛奶、味噌、優格 益生菌能刺激腸道生成GABA 改善焦慮感與心跳過快 這樣做：冥想、瑜伽 放慢呼吸能平靜神經系統 瑜伽能釋放緊繃能量 改善睡眠品質

廣告 廣告

內耗 提升正念 這樣吃：鮭魚、亞麻籽、核桃 Omega-3能幫助腦部傳導順暢 穩定情緒、減少過度反應 這樣做：寫日記、靜坐 把情緒寫出來是最溫柔的整理方式 靜坐能訓練專注與自我覺察

營養師小提醒： 身體的每一個情緒都在傳遞訊號，當你懂得用營養與行動調整它，讓自己快速回到正軌，重啟好狀態。

更多品觀點報導

想吃滷味又不想熱量爆表 就要先學會「紅黃綠燈原則」

現在很多愛美的媽咪 懷孕之後都不想變胖 但其實懷孕後體重增加是正常的

