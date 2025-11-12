有時候覺得煩 覺得懶 覺得提不起勁 這樣吃＋做
有時候覺得煩、覺得懶、覺得提不起勁，其實只要補對營養搭配對的活動來調整體內激素，就能讓情緒重新回到穩定軌道。
各種症狀這樣吃＋做： 情怒 提升血清素 這樣吃：香蕉、豆製品、全穀類 這些食物富含色胺酸 是血清素的原料 能讓大腦放鬆 幫助情緒更平穩 這樣做：深呼吸、聽音樂放鬆 呼吸能刺激副交感神經 音樂則能安撫情緒 有助穩定心跳與情緒波動
疲憊&拖延症 提升多巴胺 這樣吃：酪梨、堅果、黑巧克力 富含酪胺酸與鎂 能促進多巴胺分泌 幫助腦袋更有動力與成就感 這樣做：冷水澡、設定小目標 冷水刺激可讓神經瞬間甦醒 設定小目標並執行則能給大腦「完成任務」的快樂訊號
恐懼&懶惰 提升腎上腺素 這樣吃：綠茶、咖啡、柑橘類 咖啡因與維生素C可短暫提神 讓腎上腺素分泌幫助專注 這樣做：深呼吸、波比跳 透過規律呼吸讓血氧提升 搭配快速運動啟動「行動模式」
壓力大 降低皮質醇 這樣吃：深綠菜、全穀類、雞胸肉 富含B群與蛋白質 幫助穩定皮質醇分泌 減少長期壓力造成的疲勞 這樣做：散步、看風景 散步時放慢步調能降低壓力荷爾蒙 大自然能刺激多巴胺與血清素產生
情緒低落 提升內啡肽 這樣吃：辣椒、黑巧克力、香蕉 辣椒素與可可能刺激內啡肽分泌 幫助對抗低落與焦慮 這樣做：跑步、遛狗 有氧運動能產生「跑者愉悅感」陪毛孩散步更能安撫壓力反應
失眠 提升褪黑激素 這樣吃：櫻桃、核桃、燕麥 這些食物能促進褪黑激素自然分泌 幫助身體辨識「睡眠時間到了」 這樣做：曬太陽、泡澡 白天曬太陽能調整生理時鐘 泡澡放鬆肌肉幫助更快入睡
焦慮 提升GABA 這樣吃：牛奶、味噌、優格 益生菌能刺激腸道生成GABA 改善焦慮感與心跳過快 這樣做：冥想、瑜伽 放慢呼吸能平靜神經系統 瑜伽能釋放緊繃能量 改善睡眠品質
內耗 提升正念 這樣吃：鮭魚、亞麻籽、核桃 Omega-3能幫助腦部傳導順暢 穩定情緒、減少過度反應 這樣做：寫日記、靜坐 把情緒寫出來是最溫柔的整理方式 靜坐能訓練專注與自我覺察
營養師小提醒： 身體的每一個情緒都在傳遞訊號，當你懂得用營養與行動調整它，讓自己快速回到正軌，重啟好狀態。
更多品觀點報導
想吃滷味又不想熱量爆表 就要先學會「紅黃綠燈原則」
現在很多愛美的媽咪 懷孕之後都不想變胖 但其實懷孕後體重增加是正常的
其他人也在看
延長健保補貼？參院共和黨要求加強墮胎限制 民主黨拒絕
參議院共和黨人表示，他們願意延長將在年底到期的「可負擔醫療法」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保)補...世界日報World Journal ・ 23 小時前
皮膚科醫學會衛教記者會 (圖)
台灣皮膚科醫學會12日舉行衛教記者會，提醒民眾慢性自發性蕁麻疹並非過敏，就算完全不接觸過敏原仍會發病，且其屬於慢性病，需要每日規律服藥才能改善病程。中央社 ・ 1 天前
蘇澳豪雨慘劇! 煙波飯店變"淹"波 地下室30車泡水
地方中心／綜合報導鳳凰颱風與東北季風，產生共伴效應，宜蘭多處發生淹水災情，蘇澳知名飯店的地下停車場，也被水淹沒，約30輛車泡湯，讓住客很氣憤，強調原本想在淹水前把車開走，卻被飯店人員阻止，但也有在地人說，沒開出去比較好，因為外頭也淹水，容易拋錨。業者則發出聲明，表示房費全免，並配合理賠補償。地下停車場淹成一片，水深到腳踝，好幾部轎車都泡湯，外頭還有滾滾泥水，不斷湧入，車主進退兩難，只能無奈看著愛車泡水，誰也沒想到，來宜蘭蘇澳煙波飯店住，會碰上大淹水。飯店住客：「昨天的處理方式，真的很匪夷所思，你可以放行你不放行，導致這麼多車子，20、30個車主在樓下，人家甚至有些車兩三百萬。」住客不滿控訴，原本想在淹水前，把車子開出去，但卻被飯店人員阻止，導致最後約有30台車受困，水還一路淹進地下室電梯口，包括發電機也泡水了，整個飯店沒水沒電。煙波飯店回應。（圖／民視新聞）飯店住客：「我在四、五點的時候，要求說我要退房，那他不給退房的理由是說，現在外出很多道路是封閉，他跟我講說是說，他們的抽水機都沒問題在B2，我們相信你不會淹起來，所以我們才安穩回到房間。」颱風外圍環流加上東北季風影響，週二晚間，蘇澳鎮的時雨量破百，導致溪水暴漲，蘇澳煙波飯店就位白米溪旁，不少在地人留言說，沒開出去比較好，可能會在路上拋錨。業者發出聲明，強調第一時間啟動防颱措施，但因為瞬間雨勢太大，出現積水情形，車輛受影響部分，將全力配合理賠與補償，同時提供房費全免，並安排接駁車與車資補助。宜蘭羅東也發生淹水。（圖／民視新聞）羅東民眾：「等我一下啦，一樓淹水了！。」除了蘇澳，羅東也多處淹水，位在天祥路的住宅，雨水不斷衝進地下室，好幾輛轎車卡在車道，動彈不得。鳳凰颱風還沒登陸，已經造成災情。(民視新聞黃富溢宜蘭報導)原文出處：蘇澳豪雨慘劇! 煙波飯店變"淹"波 地下室30車泡水 更多民視新聞報導「咕嚕」大軍洗版！放颱風假才秀帥照？ 蔣萬安回應了9縣市豪大雨特報！北、東部珍惜「中場休息」 氣象粉專：雨又要多了「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：未來有望轉為熱低壓民視影音 ・ 1 天前
馬太鞍溪洪水止不住！花蓮萬榮鄉明利村災情擴大 繼續往北漫淹
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水經過2天仍無退去的跡象，隨著山區雨勢大小一波又一波的洪水襲擊村內，今早從明利村內高處可以看到溪水仍然湍急，並沿著台9線往北漫淹，空拍畫面驚人，許多地方仍充滿淤泥。自由時報 ・ 1 天前
轉換壓力維持心力 鄭伊佐籲慢生活節奏守護心血管
立冬已過將迎大雪，正是心血管疾病好發季節。台中慈濟醫院心臟血管...TCnews慈善新聞網 ・ 23 小時前
網球》曾俊欣逆轉南韓名將鄭泫 2連勝挺進神戶挑戰賽8強
台灣一哥曾俊欣再傳捷報，今在神戶男網挑戰賽以1：6、6：2、7：5逆轉南韓名將鄭泫，2連勝挺進男單8強。曾俊欣本站榮膺頭號種子，首戰直落二輕取保加利亞對手庫茲曼諾夫（Dimitar Kuzmanov），今面對世界排名曾高居19的前南韓一哥開賽慢熱，第一個發球局就被突破，盤末再失守後讓出，不過曾俊欣次自由時報 ・ 1 天前
大都會整頓先發輪值 球團高層期待千賀滉大反彈
大聯盟總管會議今（12日）於拉斯維加斯展開，紐約大都會的棒球營運總裁 David Stearns 接受媒體採訪時坦承2025年球季「令人失望」，主因是先發輪值的傷病和糟糕表現，並宣布改善輪值是休賽季的首要任務。對於陷入交易傳聞的日本投手千賀滉大，Stearns 強調球隊仍將他視為先發輪值的一員，但也表明將積極尋找一名真正的王牌投手。鏡報 ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲「害頭暈」！醫揭「5大警訊」快就醫：恐腦出血、中風
鳳凰颱風帶來強風與氣壓變化，容易使人出現身體不適。營養醫學專家劉博仁提到，颱風來襲時若出現頭脹、頭暈、肩頸緊繃、耳悶，可能是血管、神經、內耳出狀況。若伴隨「劇烈頭痛、手腳麻木或口齒不清、胸悶或心悸、頻繁跌倒、頭痛惡化」，建議立即就醫檢查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
道奇再鎖定日本球員？球隊總管回應：「好球員不分國籍！」
道奇總經理Brandon Gomes出席GM會議時表示，球隊將持續在自由市場上積極補強，不排除再簽下日本球員。Gomes強調「好球員不分國籍」，若有日本球員能幫助球隊奪冠，「那就太棒了」。在完成二連霸後，道奇仍尋求提升戰力，關注亞洲市場的動向。鏡報 ・ 1 天前
15萬顆毒雞蛋追不回 食藥署最新進度「四天僅回收3萬顆」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 15萬顆彰化芬普尼「毒雞蛋」流向9縣市，究竟有多少已經被不知情消息者吃下肚了？食藥署今（12）日公布最新進度數字，從公開發布回收消息以來，「四天僅回收二、三萬顆」，食藥署副署長蔡淑貞表示，縣市仍持續執行回收，不過，雞蛋保鮮期短，每個人處理方式不一，有消費者甚至可能已經直接丟棄，要每顆都回來實務上有難度。食藥署重申，來...匯流新聞網 ・ 1 天前
搶過頭?! 提前PO"停班課"假圖卡 宜蘭多名民代恐觸法
地方中心／黃富溢 宜蘭報導宜蘭縣今天停止上班上課，縣府昨晚一直到快9點半才宣布，但是在這之前已經有相關停班課圖卡轉傳，包括議員也發布訊息在網路上被大量轉傳，縣府昨晚先緊急闢謠，也已經請警局刑大主動偵辦，依法追究。民視 ・ 1 天前
誤食芬普尼雞蛋「恐傷肝腎」？醫點「3關鍵」揭密！
健康中心／江姿儀報導日前衛福部食藥署公告，市售雞蛋檢出農藥「芬普尼（Fipronil）」殘留，已緊急下架回收停售。然而約有15萬顆毒雞蛋流入市面，消息曝光後，不少民眾擔心吃下肚是否會影響身體健康。對此，胸腔暨重症醫師黃軒點出「關鍵」在於「長期、頻率、劑量」，並詳細解答「不是每顆蛋都會讓你生病，但吃太多、太久、太集中，風險就累積起來」。民視健康長照網 ・ 23 小時前
嚴防鳳凰颱風來襲 陳純敬副市長視察汐止康寧街坍方復原進度
記者吳瀛洲／新北報導 鳳凰颱風來襲前夕，新北市副市長陳純敬十一日前往汐止區視察十月廿…中華日報 ・ 22 小時前
佳能機器人及無人機陸續出貨，明年業績比今年好，營收拚突破百億元
【財訊快報／記者戴海茜報導】佳能(2374)下午舉行法說會，董事長章孝祺親自主持。佳能預期今年第四季較第三季成長，明年首季也會優於今年同期；展望2026年，章孝祺指出，隨著關稅議題及匯率不確定因素收斂下，「2026年一定會比2025年業績好」，營收努力朝突破百億元。此外，機器人預計今年第四季機械手臂協作感測器開始出貨，預計明年第一季、第二季整機導入，無人機明年第三季針對大型車隊展開出貨。章孝祺指出，佳能未來產品設計發展會著重在影像與聲音的應用，區分4大類，1. Sport/Action Cam(運動、相機) 2. Hybrid Camera/Instant(複合式相機) 3. AI Hybrid System(AI多功能模組) 4. Machine Vision Module(機器視覺模組)。章孝祺進一步指出，佳能除基本的光學設計製造技術，2026年的研發方向與重點包括新SoC發展計畫(利用內建神經網路引擎來提升相機效能及影像品質)、混合式防手震演算法開發、AI功能開發(機構噪聲消除/人聲立體聲增強/圖像去噪)、多重影像光學模組(熱成像/紅外線/測距儀)、新機構材料導入 (特殊皮件與微財訊快報 ・ 22 小時前
補貼取消… 持綠卡不滿5年低收新移民 健保費飆漲
「為什麼我的健保月費從1元漲到1000元？」一位綠卡華人移民拿著最新的健保繳費單，向芝加哥美亞健康協會健保諮詢人員求助。...世界日報World Journal ・ 23 小時前
一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險
現代人生活壓力大，偶爾小酌紓壓，但若喝酒容易臉紅，可能暗藏健康危機。馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」衛教活動指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，酒精早在2007年已被世界衛生組織列為第一級致癌物，經常飲酒恐增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
有人天天用！家中4常見用品「恐折壽」專家警告：快丟掉
你的家中可能藏著看不見的健康危機！美國一名主打長壽與功能醫學的醫師警告，有4樣常見家用品可能悄悄影響荷爾蒙、睡眠與長期健康，建議應盡快移除，其中也包括許多人愛用的香氛蠟燭、空氣清淨劑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
27國研究證實！「1類人」就是聰明、不易失智：現在學還來得及
會多種語言除了有利於工作外，研究發現，對於心智能力有巨大好處。一項涵蓋27個歐洲國家的研究顯示，會說多種語言的人大腦老化速度較慢，並能減少認知退化的風險。此類人的大腦年齡常比實際年齡更年輕，且隨著語言數量增加，效益更顯著。專家認為，透過學習語言等心智刺激可延緩此過程。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 21 小時前
怕打針？瘦瘦丸誕生了！ 72週內體重下降11.2%「價格更親民」
「瘦瘦針」近年掀起減重革命，但許多人仍困擾於需要注射及價格昂貴的問題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月發表的大型臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」能在72週內使體重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更為親民，為期待有效、方便且經濟的減重方案的民眾帶來新選擇。中天新聞網 ・ 1 天前