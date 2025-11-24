有朋自遠方來福智教育園區迎來美加、新加坡及香港華僑參訪體驗藥草艾炙與靜心寫字 感動心靈教育學習成果

福智教育園區昨二十四日迎來約六百位來自美國、加拿大、新加坡及香港的海外華僑貴賓，由福智國小、國中與高中師生共同籌備參訪行程，透過多元課程與體驗活動介紹園區的建設理念、辦學宗旨及各學級核心課程環境教育。來賓踏入園區後，被綠蔭蓊鬱的校園與周邊有機示範農場深深吸引，紛紛認同創辦人日常老和尚「環境即教育」的理念，充分感受到園區以心靈教育為核心、致力培育具良善品格與社會責任人才的教育精神，也對創辦人的遠見及其深厚的教育志業留下深刻印象，表示此行獲益良多、深受感動（見圖）。

除了教育理念之外，園區師生也精心規劃多元體驗課程，讓嘉賓了解學生平日透過自主學習與食農教育的學習成果。參訪從藥草園展開，由小學六年級學生介紹中醫調理與草本應用，他們甚至在假日親手製作了六百條艾灸條，並向嘉賓說明白鶴靈芝茶的功效、親自沖泡奉客，讓長期旅居海外、較少接觸傳統療法的訪客倍感驚喜。此外，高中生示範的重訓健護課程，帶領嘉賓認識如何在高壓生活中以簡易方式舒緩壓力並維持日常身心健康；結合工法與心法的靜心寫字體驗，則讓來賓親身感受園區如何透過課程穩定學生心性、提升專注與學習力。透過一系列體驗課程，嘉賓們皆讚歎園區是一個完善的全人教育與品德教育體系的示範校園。

多位來賓在行程後分享了深刻感受。南加州的王小姐表示，園區的孩子真正做到了五育並重，身心健康且自在，對比她所居住的高度課業競爭環境，她感嘆：「真希望讓我的孩子也能在這樣的快樂教育環境中成長。」新加坡的林小姐認為，園區教育模式獨特且具前瞻性，對年輕世代的身心發展極為重要，尤其在全球都面臨精神健康議題的此刻，更顯其價值。香港的林小姐讚嘆創辦人的遠見，表示從園區師生身上真切感受到心靈教育的力量：「這裡的教育帶給世界良善的力量。」加拿大的曾小姐則肯定園區心靈提升的成果，並認同親師生教學相長的學習環境，希望能分享給更多朋友。

此次海外華僑來賓的參訪，除了讓嘉賓深刻體會福智教育園區推動心靈教育與環境教育的理念外，也讓學生以真誠服務展現自身的學習成果。福智教育園區期盼未來持續深化國際連結，讓更多華人家庭認識這份以慈悲與智慧為本的教育願景。