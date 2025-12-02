有望下雪！低溫北→南「今晚到明晨有感」 北部、宜花全天濕冷

東北季風增強！今（3）天東北風伴隨華南中層水氣通過，不僅北台灣降溫，高溫約在20度上下，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區也為有雨天氣，整體感受涼冷，中央氣象署更透露，「中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機率」，而這波低溫將從北到南一路下降，且愈晚愈冷，預估今晚至明天清晨降溫最為顯著，明天開始水氣減少轉乾冷。

氣象署指出，今天東北風迎風面基隆北海岸、大台北和宜蘭地區有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地雲量亦增多，中部以北3500公尺以上高山並有零星降雪的機率，但到了晚上中層水氣有逐漸減少的趨勢。

而在氣溫方面，中部以北及東北部、東部氣溫明顯比昨天下降，北台灣高溫約19至21度，體感整天涼冷，中部及花東高溫約22至24度，南部高溫可達27度左右，南北溫差大；離島方面，澎湖陰時多雲，18至22度；金門多雲短暫雨，14至19度；馬祖晴時多雲，13至17度。

氣象署表示，這波東北季風預計會影響至週五（5），最涼冷的時段就在今夜至明晨，預測西半部及東北部低溫將降至14至16度，花、東約18度，局部沿海空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些。

11/3全台天氣預報。圖／中央氣象署

由於東北風明顯增強，台南以北至桃園、基隆北海岸、台東沿海或空曠地區、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象專家鄭明典提到，這波東北季風與上月最強一波類似，未達「大陸冷氣團」標準，但今起三天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因「輻射冷卻」加成，也是偏冷天氣，提醒民眾注意保暖。

鄭明典表示，預計週六、週日（6、7）東北季風減弱、水氣減少，下週一（8）東北季風再增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，等到週二再減弱回升。

今晚起至明天清晨持續降溫。圖／翻攝自FB@報天氣 - 中央氣象署

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，3日東北季風增強，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海及臺東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

