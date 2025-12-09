有望下雪！低溫跌至10度 最冷時間點曝

周六晚起冷空氣南下，各地明顯轉冷。（示意圖／東森新聞）





受東北季風影響，今（9）日北部與東半部雲量偏多，局部地區不時出現短暫雨勢，其餘地區則為晴到多雲，白天北部及宜蘭受冷空氣及降雨影響高溫僅21至24度，不過周六晚起冷空氣南下，各地明顯轉冷，中部以北及宜花3500公尺以上高山在13日晚至15日間有機會出現降雪或結冰。

氣象署指出，明日東北季風減弱，各地水氣明顯趨緩。西半部以晴到多雲為主，東半部仍有較多雲層，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島仍可能出現零星短暫雨，午後北部雲量再度增加並有小雨機會；氣溫方面，西半部清晨仍受輻射冷卻影響，低溫約16至18度，白天高溫可回升至27至29度；東半部因雲量較多，低溫約18至20度，高溫則落在24至25度。

廣告 廣告

氣象署預估，周四（11日）起將有兩波東北季風接力增強。第一波強度較弱，北部與宜花雲量增多並有短暫雨，高溫略降。周五、周六（12、13日）仍受同一波東北季風影響，北部、東半部及恆春半島局部降雨持續，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨較明顯。

第二波較強冷空氣自周六晚間起南下，預期達東北季風或大陸冷氣團等級，影響時間可一路延續到下周一（15日）。隨著水氣減少，各地多為晴到多雲，但迎風面仍偶有零星降雨，中部以北及宜花3500公尺以上高山在13日晚至15日間有機會出現降雪或結冰，山區道路恐濕滑，建議提前做好安全準備，氣溫將明顯下滑，

氣象署提醒，下周一清晨為最冷時段，中部以北低溫約12度，局部空曠地區可能降至10度附近，南部約14度，東部13至14度。周二（16日）起冷空氣逐漸減弱，各地氣溫回升，天氣以晴到多雲為主，僅台東與恆春半島仍有些許短暫雨。

更多東森新聞報導

日本爆7.2強震！青森震度6強 發布海嘯警報

新／日本強震上修7.6！18分鐘後再爆5.6地震

「越南屠夫」88頁PDF遭流出 警認證：內容極度駭人

