有望參戰基隆市長！童子瑋沒跟賴清德聊過：隨時做好服務準備

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市首長大選，基隆市長參戰人選以基隆市議長童子瑋呼聲最高。對此，童子瑋今（16）日表示，他隨時都在做好為基隆服務的準備，若有機會會義無反顧地努力。他並說，他並沒有跟總統賴清德談過，市政要自己做好準備。據了解，童有望在24日獲得徵召參選基隆市長。

童子瑋今上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，被問及地方勸進的聲音，以及自己的態度為何？童說，他對基隆市議員張之豪、鄭文婷的支持非常感謝，並說，地方有勸進也有反對的聲音，「我們會做好為市民熱情服務的準備」。

至於是否跟「阿叔（賴清德為童的表叔）」談過？童子瑋否認，總統國政非常繁忙，市政要自己做好努力跟準備。他並感謝市民的期待，因為從前市長林右昌到現任市長謝國樑，大家在市政的感受會有一定落差，包括建設不足、發展沒有願景等。

童子瑋指出，他在基隆長大，可以感受到基隆人對生活的困境與期待，「我們隨時本來就在做好為基隆服務的準備」，不希望基隆持續停滯。他說，不管從學生族到上班族，大家都一定會有想要改變的期待，甚至很多在外地發展的人對家鄉都會有一種鄉愁，並希望基隆可以變得更好，只要身為基隆人都可以感受到。

針對若獲選對會徵召，面對謝國樑勝算有多少？童子瑋坦言，其實很多親近的幕僚，或者是一些不分藍綠的好朋友，都勸他說可以再等等，因為他也還年輕。不過，他的想法是，基隆可以再等嗎？基隆人願意再等嗎？他強調，他每一天都在做準備，每天都兢兢業業在市政工作上，若有機會「會為基隆義無反顧的努力」。

談及自己的阿公，也是慶安宮主委童永，童子瑋說，他從一開始從政到現在，阿公都沒有贊成過；至於「為更好的基隆做準備」，他也還沒有向阿公表達，不知對方的反應是什麼。主持人追問，謝國樑似乎比較少參與基隆宗教活動，童則說，謝的想法是信仰不同，但他建議，不一定要拿香還是可以走進廟宇，這是一種文化力量，基隆的發展與媽祖連結很深。

