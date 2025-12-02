有望復交宏都拉斯？ 外交部指中國承諾跳票：未蒙其利先受其害

宏都拉斯2名總統候選人有意與台灣復交，外交部回應了。（翻攝自外交部記者會）

宏都拉斯總統大選開票白熱化，兩位親台的候選人出現激烈的拉鋸戰，由於這兩人都曾公開表態，當選後願意考慮與台灣恢復邦交。對此，我國外交部發言人蕭光偉今（2日）藉此機會，點名批評中國在與宏國建交後，始終未能善意履行承諾，導致宏國面臨「養蝦產業嚴重崩潰、大量人口失業」的嚴重後果，強調「若干國家外交轉向與中國建交後，未蒙其利先受其害」。

外交部發言人蕭光偉在2日的例行新聞說明會上表示，外交部已注意到宏都拉斯候選人在選舉期間曾表態支持重新與我國建交。蕭光偉指出，宏都拉斯在與中國建交後，非但沒有獲得預期的經濟好處，反而面臨當地養蝦產業的嚴重崩潰、大量人口失業，且宏中雙邊貿易呈現嚴重失衡的狀態，這種情況再次印證了中國始終未能善意履行其外交承諾，暴露出其惡意打壓台灣國際空間的企圖，絲毫無意協助其他國家在經濟社會上建設的不良居心。

廣告 廣告

蕭光偉指出，這種「未蒙其利先受其害」的現象，宏都拉斯並非個案，印證了若干與中國建交的國家普遍面臨的困境。他並重申，我國對宏國的大選結果將持續關注，並將秉持坦誠開放的態度，在「總合外交」以及「榮邦計畫」下，以不預設任何前提的方式，積極與宏都拉斯在內的世界各國進行交往。他強調，只要任何有助於提升台灣國際地位、拓展國際空間的機會，外交部都會認真看待並積極促成。

此外，外界也關心友邦聖文森及格瑞那丁國會大選，親中政黨新民主黨獲勝是否會影響邦交，蕭光偉回應，我國駐聖國大使已於第一時間代表政府與人民，向新任總理傅萊德（Godwin Friday）表達誠摯祝賀，並轉致賴清德總統的賀忱，且獲得傅萊德總理的感謝。蕭光偉強調，台灣與聖文森國建交44年來邦誼篤睦，雙方在農業、醫療、基礎建設等多領域合作成果豐碩，深受聖國朝野肯定，我國將在既有良好基礎上，繼續與新政府緊密合作。





更多《鏡新聞》報導

中國戰狼司長「插口袋訓話」後 日媒：轉身悄赴日企據點送擁抱

連挖我9友邦 吳釗燮曝「老友」回頭訴苦：中國開空頭支票

友邦聖文森「曾主張斷交」親中黨勝選 外交部：44年邦誼篤睦