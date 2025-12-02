有望恢復邦交？宏都拉斯總統大選「親台派」領先 外交部：不設前提積極交往

針對宏都拉斯總統大選領先的2名候選人都主張將與台灣恢復邦交，外交部發言人蕭光偉今天（2日）說，外交部不會預設任何前提，與宏都拉斯積極交往。（資料照片／陳凱貞攝）

宏都拉斯總統選舉開始計票中，選情陷入膠著，領先的前2名親台派候選人差距不到千票，2人選前皆主張當選後會考慮與台灣復交。對此，外交部發言人蕭光偉今天（2日）表示，宏都拉斯在與中國建交後，面臨養蝦產業嚴重崩潰、大量人口失業，再次印證中國始終未能善意履行承諾，且若干國家外交轉向與中國建交後，未蒙其利先受其害。外交部將持續關注宏都拉斯大選，並以「不預設前提的方式」與宏都拉斯積極交往。

宏都拉斯總統大選正在計票中，2名親台的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）、自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）票數領先，且2人過去都曾主張，當選後考慮和台灣恢復邦交。

外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會中對此表示，事實上宏都拉斯在與中國建交之後，非但沒能夠獲得預期的好處，反而當地面臨養蝦產業嚴重崩潰、大量人口失業，雙邊貿易嚴重失衡的局面。

蕭光偉直言，這種情況再次印證，中國始終未能善意履行承諾，同時也印證了若干國家外交轉向與中國建交之後，「未蒙其利先受其害」，並再次暴露出中國在國際社會上處心積慮、積極打壓台灣國際空間的惡意企圖，且無意協助其他國家在經濟、社會等各方面建設的不良居心。

蕭光偉強調，外交部會持續關注宏國的大選結果以及選後相關政治情勢，並且秉持坦承開放的態度，在總合外交以及榮邦計畫之下，以不預設任何前提的方式，與宏都拉斯在內的世界各國積極交往。

蕭光偉說，只要有助於台灣對於國際社會貢獻，提升我國國際地位，並且能拓展國際空間，外交部都會認真看待並且積極促成。

此外，針對友邦聖文森及格瑞那丁國會大選，親中的政黨新民主黨獲得壓倒性勝利，外界關心是否會影響邦交，友邦恐轉與中國建交？蕭光偉說，我國駐聖國大使范惠君已於第一時間代表政府與人民向總理傅萊德（Godwin Friday）及國會議員當選人表達誠摯祝賀，並轉致總統賴清德的賀忱，傅萊德也同樣表示感謝，並請范惠君向賴清德轉達謝意。

蕭光偉強調，台灣與聖文森國建交44年以來邦誼篤睦、關係深厚，我國大使館與聖國朝野各界人士保持良好互動與情誼。

蕭光偉表示，台聖兩國過去在農業、糧食安全、醫療衛生、基礎建設、資通訊科技、婦女賦權等領域都有相當多合作。而這些合作計畫成果深受聖國朝野人士肯定與歡迎，台灣未來也會在既有良好合作基礎上，繼續與新政府緊密合作、深化雙邊關係。



